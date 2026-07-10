Pirineos Sur abre su 33ª edición con la belleza y emoción serena de Rufus Wainwright y José González

Pirineos Sur arrancó este jueves con dos de las grandes estrellas internacionales de esta edición: José González y Rufus Wainwright. Ambos artistas, aún con propuestas muy diferentes, firmaron una noche cargada de belleza, gracias a las sutiles y delicadas pero enormes canciones de sus repertorios, compartidas en formatos íntimos y de enorme emoción. Y esto no es más que el comienzo de un fin de semana en el que se subirán al escenario flotante nombres tan importantes como Suede, Nacho Vegas, Los Planetas, Christina Rosenvinge, Bomba Estéreo y Álex Serra & Totidub.

José González, guitarra en ristre, se plantó en medio del escenario. Sólo. El cantante sueco no necesita más adornos para crear recitales solemnes e inolvidables. Su propuesta es minimalista, sin grandes alardes técnicos, pero es un artista que con apenas unos rasgueos sabe llegar al alma de sus seguidores. En su primera y esperada visita a Pirineos Sur vino a presentar su último trabajo, Against the dying of the light, del que rescató una generosa selección de temas, que no desentonan con sus clásicos: Pajarico o A perfect storm. Con una cadencia casi hipnótica, un preciso dominio del ritmo y esa cálida voz que le caracteriza llegó al corazón de un fascinado público, al que elevó al cielo cuando interpretó sus aclamadas versiones de Heartbeats y Teardrop. Para el recuerdo también quedará la intensidad de una de las canciones más hermosas que ha compuesto: Line of fire, de su banda Junip.

Por otro lado, Rufus Wainwright es un cantautor atípico. Sus conciertos solo al piano o a la guitarra son sencillos y directos. Todo lo que pueden ser de un cantante que sus máximos referentes son Judy Garland y Elton John. Y es que el americano no necesita de una gran banda (que sí que lleva en muchas ocasiones) para crear algo majestuoso partiendo de algo íntimo, como demostró en Lanuza. Se presentó elegante, intercalando entre sus canciones sus anécdotas de su vida y de sus composiciones, con su característico afilado humor. En poco más de una hora hizo un repaso a su ya extensa carrera, donde destacaron algunos de sus himnos más celebrados Gay messiah, Art teacher, Poses o su versión de Complainte de la Butte de Jean Renoir. Su gran versatilidad y poderío vocal alcanzó el paroxismo en la recta final con las aplaudidas Cigarettes and chocolate milk y Hallelujah de Leonard Cohen. Con este concierto el artista cierra su gira española y regresa a Los Ángeles a grabar nuevo disco.

Rufus Wainwright, este jueves en Lanuza. / Jaime Oriz

Con este regalo comienza la XXXIII edición del icónico festival oscense, que se celebrará entre el 9 y el 26 de julio sobre el escenario flotante del pantano pirenaico de Lanuza, y contará, además, con otros grandes nombres nacionales e internacionales, como Rubén Blades, Judeline, Monsieur Periné, La M.O.D.A, Sanguijuelas del Guadiana, Valeria Castro, Carlos Ares, Dani Fernández, La Fumiga o ETS.

La agenda de este fin de semana

El primer fin de semana volverá a demostrar la amplitud estética del festival. Este viernes será el turno de uno de los grupos más intensos del britpop, Suede. La banda capitaneada por el incombustible Brett Anderson vendrá a Lanuza a presentar su último y potente disco, Antidepressants. Esta noche también se estrena en Pirineos Sur Nacho Vegas, probablemente el cantautor más importante del panorama nacional. Y viene con uno de sus discos más inspiradores: Vidas semipreciosas.

Este sábado llegará uno de los momentos clave de esta edición con Los Planetas, referentes indiscutibles del indie en español, que regresan a los escenarios tras la gira aniversario de “Super 8” para reivindicar himnos como Un buen día o Segundo premio, en una noche de guitarras poderosas y distorsionadas. Junto a ellos, Christina Rosenvinge aportará su inconfundible trayectoria, transitando con naturalidad entre el pop y el rock más vanguardista. Por último, Bomba Estéreo pondrá el cierre este domingo con su poderosa mezcla de electrónica, mientras que el artista barcelonés Alex Serra mostrará su universo musical a partir de un recorrido vital y sonoro marcado por la exploración y el mestizaje.