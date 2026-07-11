La Mari (Chambao) actúa en Pirineos Sur: "¿Flamenco chill? Yo no me atribuyo el invento de nada; solo hago música"

Chambao revolucionó a principios de los años 2000 la escena musical española con su particular mezcla de flamenco y electrónica. La bautizaron flamenco chill y su propuesta les llevó a vender miles de discos y a triunfar fuera de España. María del Mar Rodríguez (La Mari) lleva defendiendo sola el proyecto musical desde 2005. Ahora cumple 25 años de trayectoria y para celebrarlo ha publicado un disco doble en el que revisita sus mayores éxitos con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Ricky Martin o Estopa. El próximo 25 de julio lo presentará en Pirineos Sur, un festival en el que no ha actuado nunca.

¿Cómo es posible que aún no haya visitado el escenario de Lanuza?

¿Has visto? Por fin vamos a acabar con esta anomalía (ríe). La verdad que me hace mucha ilusión. Conozco el festival y el entorno porque soy bastante montañera y tengo los Pirineos pateados desde hace años, así que va a ser algo muy especial para mí. Voy a salir con una sonrisa de oreja a oreja.

Viene con la gira del 25 aniversario. ¿Cómo se fraguó este disco?

El proyecto echó a andar en 2024. Me apetecía grabar y afrontar de nuevo esas canciones. De hecho, todo lo que se escucha en el álbum está grabado íntegramente de cero. Y quería hacerlo con compañeros y amigos que he ido conociendo todos estos años. He tenido mucha suerte en ese sentido, aunque a nivel logístico ha sido complicado. Lo grabamos entre Madrid, Barcelona y Málaga. Fuimos hasta Miami con Alejandro y Ricky Martin.

Pablo Alborán, Malú, Miguel Campello, Manuel Carrasco, Kase.O, Rozalén, Vanesa Martín, SFDK... ¿Cómo ha sido revisitar las canciones con tanto grande?

Ha sido un regalo, un proceso precioso. Previamente hicimos un trabajo de adjudicar bien cada canción al artista que mejor le podía ir, porque el objetivo era que incluso pareciera un tema propio de ese artista en cuestión. Yo creo que hemos conseguido elevar a su máxima potencia cada canción y estoy muy satisfecha del resultado.

El disco incluye dos versiones: ‘Hoy puede ser un gran día’, de Serrat, y ‘Déjame vivir’, de Pau Donés. ¿Por qué?

Bueno, en el universo de Chambao hay músicas que me han acompañado toda la vida y quería rendirles tributo de alguna manera. Hay más homenajes en el disco. En la canción ‘Mañana’, que canto con Rosario, se oyen los ecos de esa rumba de su padre, El Pescaílla, y en la de Vanesa Martín rindo tributo a Ray Heredia, un artista que me encanta y que desgraciadamente murió muy pronto.

El álbum incluye una canción inédita (‘Es para ti’) que da aún más sentido al disco.

Sí, es como un agradecimiento a todas las personas que han impulsado la música de Chambao a lo largo de todos estos años. Al público, a las salas, a los festivales, los medios de comunicación... Será la canción con la que abramos el concierto en Pirineos Sur.

¿Las canciones de Chambao han resistido bien el paso del tiempo?

Bueno, no soy yo la que lo tiene que valorar. Pero te diré algo. Hace poco un artista bastante joven me comentó que eran temas que habían envejecido muy bien, y la verdad que me hizo mucha ilusión. Sobre todo viniendo de alguien tan joven. A veces parece como que la música es de usar y tirar, y yo creo que hay que darle tiempo para que se meta en las casas y los corazones de las personas. Eso de que pasa de moda me parece hasta feo, porque, además de matemáticas, la música es sentimiento.

Varios artistas actuales, como Judeline o Tony Grox (reciente ganador del Benidorm Fest), han reconocido la influencia de Chambao...

Supongo que sí, claro (ríe). Hace poco vi en redes sociales que el rapero argentino Trueno también comentaba algo en ese sentido... Pero sí. Ahí están también otros artistas como Lia Kali, Vera, Judeline que nombrabas tú, Lola Índigo... Por eso te decía que la música no es que esté de moda o no. Cuando te cala, pasa a formar parte de tu historia vital.

¿Qué planes tiene? ¿Se ve publicando a medio plazo un disco todo con temas nuevos?

Proyectos hay muchos y variopintos, pero ya se verá. Ahora quiero saborear este. Porque además creo que me lo merezco, después de todo lo trabajado, pasar un segundo cáncer de mama...

Ha tenido que sortear muchos obstáculos. ¿La música ha sido un buen refugio?

Para mí y para todo el mundo. La música es medicina. Hay muchos estudios científicos que aseguran que es capaz de reordenar y regenerar las células. Debería estar en todos los hospitales.

Chambao pasará a la historia como creador del flamenco chill.

Bueno, es como un apellido, pero ya está. Yo no me atribuyo el invento de nada; solo hago música. Además, el término no lo acuñamos nosotros. El que se lo inventó fue Henrik Takkenberg, que fue el productor de las primeras canciones de Chambao y que participó en la parte artística. En el año 2000 no había ningún grupo que mezclara el flamenco con la electrónica. Había algún trabajo, como la canción que lanzaron Björk y Raimundo Amador o alguna otra cosa de Vicente Amigo, pero ningún grupo como tal. De todas formas, yo pienso que en la música está todo inventando.