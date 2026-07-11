Pirineos Sur bailará este domingo al ritmo de la cumbia y la electrónica de Bomba Estéreo
El Festival Internacional de las Culturas continúa este domingo con el concierto de la banda colombiana, que regresa a Lanuza tras el buen sabor de boca que dejó en 2023
La primera semana de Pirineos Sur ya está dejando momentos para el recuerdo. La trigésimo tercera edición del Festival Internacional de las Culturas echó a andar por todo lo alto el jueves con Rufus Wainwright y José González; el viernes actuaron Nacho Vegas y la banda británica Suede, y este sábado Los Planetas y Christina Rosenvinge se encargan de poner la nota más indie.
Este domingo serán Bomba Estéreo los que llenen de baile y ritmo el anfiteatro de Lanuza. La banda colombiana garantiza la fiesta en todos sus conciertos con su gran coctelera de sonidos, en la que mezcla el rock, la electrónica, la cumbia o el reggae. Este domingo lo volverá a demostrar en Pirineos Sur como ya hizo en la edición de 2023.
La cita ha programado este año un total de 29 conciertos hasta el 26 de julio con un potente cartel. Entre otros, actuarán Rubén Blades, Jorge Drexler, Chambao, Valeria Castro, Judeline, Lia Kali o La M.O.D.A. o Dani Fernández. La jornada del jueves 16 de julio (con las actuaciones de La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana), la del sábado 18 (con Dani Fernández y Hens) y la del jueves 23 (con Valeria Castro y Carlos Ares) ya consiguieron colgar hace días el cartel de sold out, pero para el resto aún hay entradas. Se pueden comprar en la web del festival o en la taquilla, que abre media hora antes de cada concierto.
Como siempre, la entrada incluye el acceso a las tradicionales verbenas, que son sesiones de djs en el mismo recinto que se alargan hasta las 4.30 horas de la madrugada. Igual que el año pasado, la organización ha activado un sistema de autobuses lanzadera para quienes se desplacen en vehículo privado.
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