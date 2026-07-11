Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauGolpe empresa israelíBailarina viralPiscinas HuescaPedro PauloVictoria España
instagramlinkedin

El 'show' pop feminista 'Señoras y Señoras' llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Las periodistas María Guerra y Mariola Cubells regresan este domingo a Zaragoza con su espectáculo

Las periodistas María Guerra y Mariola Cubells.

Las periodistas María Guerra y Mariola Cubells.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Las periodistas María Guerra y Mariola Cubells regresan este domingo a Zaragoza con su "show pop feminista" 'Señoras y Señoras'. La cita será a las 18.30 horas en el Teatro de las Esquinas y el espectáculo está recomendado a partir de 16 años. El precio de la entrada anticipada es de 20 euros y 22 euros el día de la función. Para los grupos de más de 15 personas, el coste será de 18 euros.

'Señoras y Señoras' es una aventura colectiva que pone el foco, con mucho sentido del humor, en las mujeres nacidas en los años 60, una generación única que ha derribado los esquemas diseñados para ellas.

"Un viaje desde la condena machista de nuestras madres al feminismo sin complejos y triunfante de nuestras hijas", apuntan las propias creadoras.

Noticias relacionadas

Está conducido por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells, y basado en el libro 'Mejor que nunca' de esta última, la obra combina sus historias personales con reflexiones universales para narrar la transformación íntima y social de una generación de la que poco se ha hablado y celebrar su papel revolucionario en la historia reciente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  2. La intrahistoria de la salida de Álex Gomes: gran venta para el Real Zaragoza, nefasta gestión de su llegada al primer equipo
  3. Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six
  4. David Vicente: 'Hubo oferta para volver al Real Zaragoza, pero se impusieron las ganas del reto del Heracles
  5. Una influencer vuelve a la ciudad tras mudarse hace un año a un pequeño pueblo del Pirineo: 'La soledad me está comiendo
  6. Siete meses con las obras paradas en la A-23: el ministerio de Óscar Puente rescindirá el contrato de la variante de Sabiñánigo
  7. El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
  8. Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela

El 'show' pop feminista 'Señoras y Señoras' llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza

El 'show' pop feminista 'Señoras y Señoras' llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Aragón amplía en 70 las plazas de sus campamentos de verano y cuelga el cartel de completo

Aragón amplía en 70 las plazas de sus campamentos de verano y cuelga el cartel de completo

Los hermanos Márquez y Bagnaia ilustran la imagen oficial del Gran Premio Michelin de Aragón 2026 de MotoGP

Los hermanos Márquez y Bagnaia ilustran la imagen oficial del Gran Premio Michelin de Aragón 2026 de MotoGP

El Sevilla vende a Akor Adams y empieza a hacer hueco a Adrián Liso

El Sevilla vende a Akor Adams y empieza a hacer hueco a Adrián Liso

Agua, hielo y crema solar

Agua, hielo y crema solar

En imágenes | Teruel estalla con la puesta del panuelo al Torico

En imágenes | Teruel estalla con la puesta del panuelo al Torico

La Mari (Chambao) actúa en Pirineos Sur: "¿Flamenco chill? Yo no me atribuyo el invento de nada; solo hago música"

La Mari (Chambao) actúa en Pirineos Sur: "¿Flamenco chill? Yo no me atribuyo el invento de nada; solo hago música"

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents