El 'show' pop feminista 'Señoras y Señoras' llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Las periodistas María Guerra y Mariola Cubells regresan este domingo a Zaragoza con su "show pop feminista" 'Señoras y Señoras'. La cita será a las 18.30 horas en el Teatro de las Esquinas y el espectáculo está recomendado a partir de 16 años. El precio de la entrada anticipada es de 20 euros y 22 euros el día de la función. Para los grupos de más de 15 personas, el coste será de 18 euros.

'Señoras y Señoras' es una aventura colectiva que pone el foco, con mucho sentido del humor, en las mujeres nacidas en los años 60, una generación única que ha derribado los esquemas diseñados para ellas.

"Un viaje desde la condena machista de nuestras madres al feminismo sin complejos y triunfante de nuestras hijas", apuntan las propias creadoras.

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Está conducido por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells, y basado en el libro 'Mejor que nunca' de esta última, la obra combina sus historias personales con reflexiones universales para narrar la transformación íntima y social de una generación de la que poco se ha hablado y celebrar su papel revolucionario en la historia reciente.