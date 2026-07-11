La VI Muestra de Teatro Amateur continúa este fin de semana en Arbolé con Teatro Vivo y Locos por Actuar
El ciclo afronta su tercer fin de semana con la participación de estas dos nuevas compañías
La VI Muestra de Teatro Amateur (MUTEA), que se celebra en el Teatro Arbolé de Zaragoza con una gran aceptación por parte del público y crítica, afronta su tercer fin de semana con la participación de dos nuevas compañías, Teatro Vivo y Locos por Actuar.
Son dos producciones muy diferentes, pero llenas de emoción, ilusión y buen hacer. Ambas funciones son a las 20.00 horas y para público adulto. El precio de la entrada para cada función es de 10 euros y pueden adquirirse en 'www.teatroarbole.es' o en taquilla.
Por un lado, 'Joulupukki' es una comedia sobre las mentiras, las ilusiones y los estereotipos culturales. En ella, dos parejas contraponen dos maneras de educar a sus hijos totalmente opuestas y debaten sobre la ilusión, las mentiras, los valores familiares, porque construimos nuestro mundo según nos conviene.
Una pareja viaja con su hijo a Laponia para pasar las Navidades con la familia que tienen allí y que hace tiempo que no ven. Van con toda la ilusión de ver a Papa Noel y vivir unos días mágicos y llenos de felicidad, pero al llegar, una noticia tuerce el idílico viaje y salen a la luz valores, maneras de educar, realidades e ilusiones que ambas parejas viven de manera diferente y que hacen que Papa Noel no aparezca, lo que asomará serán secretos escondidos.
'Joulupukki' es el nombre finés de Santa Claus o Papá Noel y la obra está dirigida por Marissa Nolla e interpretada por Antonino Cortés, Mayte Laborda, Paloma Moliner y David Perry.
El domingo será el turno de Locos por Actuar con 'Todo Ubú', una propuesta que une dos de las obras más representativas de Alfred Jarry: 'Ubú rey' y 'Ubú encadenado' para presentar mejor el recorrido que el autor tuvo con este personaje a lo largo de su vida.
Ubú o Padre Ubú tiene una grotesca sed de poder y facilidad para banalizar el mal, convirtiendo todos sus actos en una farsa por lo que se ha convertido en modelo de los grandes tiranos del teatro. Pero lo que un día pudo parecer exagerado, hoy parece que Jarry pudo haberse quedado corto al plantear los rasgos más excesivos de su criatura.
Locos por Actuar ha querido juntar dos de sus obras más representativas, 'Ubú rey' y 'Ubú encadenado', para presentar el recorrido que Jarry tuvo con este personaje a lo largo de su vida; y qué mejor que representar la obra con bufones, personajes satíricos y críticos del teatro.
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- La intrahistoria de la salida de Álex Gomes: gran venta para el Real Zaragoza, nefasta gestión de su llegada al primer equipo
- Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six
- David Vicente: 'Hubo oferta para volver al Real Zaragoza, pero se impusieron las ganas del reto del Heracles
- Una influencer vuelve a la ciudad tras mudarse hace un año a un pequeño pueblo del Pirineo: 'La soledad me está comiendo
- Siete meses con las obras paradas en la A-23: el ministerio de Óscar Puente rescindirá el contrato de la variante de Sabiñánigo
- El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
- Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela