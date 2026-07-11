La VI Muestra de Teatro Amateur continúa este fin de semana en Arbolé con Teatro Vivo y Locos por Actuar

La VI Muestra de Teatro Amateur (MUTEA), que se celebra en el Teatro Arbolé de Zaragoza con una gran aceptación por parte del público y crítica, afronta su tercer fin de semana con la participación de dos nuevas compañías, Teatro Vivo y Locos por Actuar.

Son dos producciones muy diferentes, pero llenas de emoción, ilusión y buen hacer. Ambas funciones son a las 20.00 horas y para público adulto. El precio de la entrada para cada función es de 10 euros y pueden adquirirse en 'www.teatroarbole.es' o en taquilla.

Por un lado, 'Joulupukki' es una comedia sobre las mentiras, las ilusiones y los estereotipos culturales. En ella, dos parejas contraponen dos maneras de educar a sus hijos totalmente opuestas y debaten sobre la ilusión, las mentiras, los valores familiares, porque construimos nuestro mundo según nos conviene.

Una pareja viaja con su hijo a Laponia para pasar las Navidades con la familia que tienen allí y que hace tiempo que no ven. Van con toda la ilusión de ver a Papa Noel y vivir unos días mágicos y llenos de felicidad, pero al llegar, una noticia tuerce el idílico viaje y salen a la luz valores, maneras de educar, realidades e ilusiones que ambas parejas viven de manera diferente y que hacen que Papa Noel no aparezca, lo que asomará serán secretos escondidos.

'Joulupukki' es el nombre finés de Santa Claus o Papá Noel y la obra está dirigida por Marissa Nolla e interpretada por Antonino Cortés, Mayte Laborda, Paloma Moliner y David Perry.

El domingo será el turno de Locos por Actuar con 'Todo Ubú', una propuesta que une dos de las obras más representativas de Alfred Jarry: 'Ubú rey' y 'Ubú encadenado' para presentar mejor el recorrido que el autor tuvo con este personaje a lo largo de su vida.

Ubú o Padre Ubú tiene una grotesca sed de poder y facilidad para banalizar el mal, convirtiendo todos sus actos en una farsa por lo que se ha convertido en modelo de los grandes tiranos del teatro. Pero lo que un día pudo parecer exagerado, hoy parece que Jarry pudo haberse quedado corto al plantear los rasgos más excesivos de su criatura.

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Locos por Actuar ha querido juntar dos de sus obras más representativas, 'Ubú rey' y 'Ubú encadenado', para presentar el recorrido que Jarry tuvo con este personaje a lo largo de su vida; y qué mejor que representar la obra con bufones, personajes satíricos y críticos del teatro.