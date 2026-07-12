ARQUEOLOGÍA EN ARAGÓN
La ciudad romana que permanece enterrada bajo un pueblo del Pirineo: "Es un hallazgo único, pero aún queda mucho por descubrir"
El municipio de Artieda acoge la sexta campaña de excavación en el yacimiento de El Forau de la Tuta, desde el 6 hasta el 31 de julio
Toda ciudad es, en realidad, una suma de ciudades enterradas. Algunas huellas del pasado permanecen a la vista: restos de una muralla, una piedra encajada en una fachada o un nombre antiguo que todavía aparece en el mapa. Otras quedan sepultadas durante siglos, hasta que una excavación las devuelve al presente. El caso de Artieda, en la comarca de la Jacetania, pertenece al segundo grupo. En 2021 salió a la luz un monumental edificio termal de época romana y, cinco años después, los hallazgos apuntan a la posible existencia de una importante ciudad todavía oculta bajo tierra.
El yacimiento de El Forau de la Tuta es hoy uno de los proyectos arqueológicos más prometedores de Aragón. Desde el pasado 6 de julio y hasta el día 31, acoge su sexta campaña de excavación, impulsada por la Universidad de Zaragoza, con un objetivo claro: seguir desenterrando las pistas de un antiguo asentamiento que aún no ha revelado su nombre.
Jorge Angás, uno de los coordinadores del proyecto y miembro del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, explica que el trabajo de este verano se centra en tres frentes. Por un lado, finalizar la excavación del complejo termal descubierto en 2021. Por otro, abrir un nuevo sector para comprobar los datos obtenidos mediante diferentes técnicas de teledetección, que apuntan a la existencia de otros edificios vinculados al conjunto urbano. Y, por último, encontrar una inscripción que permita resolver una de las grandes incógnitas del yacimiento: cómo se llamaba aquella ciudad.
Al principio, los arqueólogos buscaban respuestas mucho más modestas. No imaginaban que bajo el terreno aparecerían unas termas de semejante envergadura ni que, con el tiempo, aquel hallazgo abriría una hipótesis mucho mayor: la posible existencia de toda una ciudad.
La primera gran pista llegó en 2021, cuando encontraron un mosaico bicromo, interpretado como el vestibulum del edificio termal. La pieza no solo sorprendió por su estado de conservación, sino también por lo que revelaba del lugar. "Representa dos hipocampos enfrentados, rodeados de elementos marinos y conchas asociadas a Venus. Es un mosaico del siglo I d. C., con una iconografía muy singular y sin paralelos conocidos", señala Angás.
Pero su importancia va más allá del valor artístico. Según el investigador, el mosaico demuestra que allí existía "una importante planificación urbana, con infraestructuras como cloacas y edificios públicos propios de grandes ciudades romanas, como Tarraco". "Es un hallazgo único", sentencia.
Cinco campañas después, el equipo espera confirmar la presencia de nuevos edificios monumentales. Los estudios previos realizados en la zona sur del yacimiento apuntan a construcciones de grandes dimensiones, una posibilidad que reforzaría la idea de que El Forau de la Tuta fue mucho más que un asentamiento aislado.
"Sabemos que una ciudad de esta entidad debía contar con distintos edificios públicos y privados. Además, la presencia de elementos romanos en la ermita, como fustes de columnas, apunta precisamente a esa monumentalidad. Todo indica que todavía queda mucho por descubrir", explica Angás.
La hipótesis de que en este punto del Pirineo existió un importante núcleo urbano cobra, así, cada vez más fuerza. Su ubicación era estratégica: se encontraba en un cruce natural entre el valle del Aragón, el Roncal y el eje que comunicaba Jaca con Pamplona. Para los arqueólogos, esta posición pudo convertirlo "en un lugar clave en la romanización de la zona".
Dimensión formativa
Pero el proyecto no solo busca descubrir nuevos restos del pasado. También tiene una importante dimensión formativa. Este verano participan en la excavación 16 estudiantes de la Universidad de Zaragoza que, además de colaborar en los trabajos de campo durante las mañanas, reciben por las tardes formación especializada en distintas disciplinas vinculadas a la arqueología. "Para la universidad es importante garantizar ese relevo generacional y formar a los futuros arqueólogos", declara Angás.
Como cada año, la campaña concluirá con una jornada de puertas abiertas en la que se presentarán los principales avances de la excavación. Los propios estudiantes participarán en esta actividad divulgativa, una labor que Angás considera fundamental: "La divulgación forma parte del trabajo arqueológico. Estas jornadas son indispensables porque el patrimonio pertenece a toda la sociedad. Si los vecinos de Artieda no apoyaran este proyecto, sería imposible llevarlo adelante".
En esa cita tendrá también lugar el estreno de un documental sobre la historia del yacimiento y las investigaciones realizadas hasta la fecha. La producción combina una parte divulgativa, que recrea mediante ilustraciones y animación cómo pudo evolucionar esta ciudad desde su fundación hasta la época medieval, con otra más científica, que explica el trabajo de los arqueólogos durante las excavaciones. El objetivo, según Angás, es que "se convierta en un recurso para las visitas al yacimiento y ayude a acercar la investigación al público general".
Quizá este verano aparezca la inscripción que revele, por fin, el nombre de la ciudad que permanece oculta bajo Artieda. O quizá el yacimiento guarde ese secreto unos años más. Lo que ya nadie pone en duda es que El Forau de la Tuta aún tiene mucho que decir.
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