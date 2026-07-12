La confidencia de Gabino Diego en Zaragoza: "Ahora es una película de culto, pero hubo muchos actores que no quisieron trabajar en ella"

Gabino Diego ha participado en más de 25 películas y su rostro es muy conocido por haber actuado en filmes como '¡Ay, Carmela!' (1990) -con la que ganó el Goya a la mejor interpretación masculina de reparto-, 'Belle Époque' (1992) o la saga de 'Torrente'.

El actor madrileño, que se encuentra esta semana en Zaragoza con la obra de teatro 'Pijama para seis' (la última función se representa este domingo en el Principal), también formó parte del elenco de un filme que con el tiempo se convirtió en una película de culto, pero que en su estreno no fue tan bien recibida.

En declaraciones a este diario, Gabino Diego reconoció esta semana que disfrutó de lo lindo rodando 'Amanece que no es poco' (1989), aunque desveló un dato poco conocido hasta ahora. "Me lo pasé muy bien grabándola y todos los días tenía la sensación de estar metido en una obra maestra. Pero curiosamente luego me enteré que muchos actores no quisieron trabajar en ella porque pensaban que rodar esa película les iba a hundir la carrera", aseguró.

Gabino Diego, en un fotograma de 'Amanece que no es poco'. / ep

El madrileño recordó en ese sentido que el filme de José Luis Cuerda no tuvo tan buena aceptación cuando se estrenó. "Ahora es una película de culto, pero en su día pasó desapercibida e incluso tuvo malas críticas. Yo en cambio la disfruté mucho porque siempre me ha gustado el humor absurdo y autores como Eugène Ionesco o Fernando Arrabal"

Famosa por su humor surrealista y absurdo, el filme de Cuerda se convirtió con el paso del tiempo en un fenómeno generacional e incluso llegó a tener una legión de fans autodenominados 'amanecistas'. La película, además, dejó frases inolvidables como "Alcalde: todos somos contingentes, pero tú eres necesario!" o "¡De orden del señor cura, se hace saber que Dios es uno y trino!".