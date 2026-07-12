El Monasterio de Veruela descubre las huellas ocultas de sus canteros y el eclipse de 1860
El cenobio cisterciense acoge de martes a domingo de esta próxima semana una visita guiada que invita a descubrir las marcas de los antiguos canteros
El Monasterio de Veruela acogerá desde este martes 14 de julio y hasta el domingo 19 una visita guiada que invita a descubrir las marcas que los antiguos canteros dejaron grabadas en la piedra del cenobio cisterciense y a conocer el legado del eclipse solar de 1860, que convirtió al Moncayo en un referente científico internacional.
La actividad, titulada ‘Veruela, donde las piedras hablan. De las marcas de los maestros al eclipse de 1860’, forma parte del programa cultural ‘Veruela Estival’, organizado por la Diputación de Zaragoza (DPZ), y se celebrará de manera diaria a las 12.30 horas. La entrada será gratuita, aunque será necesaria reserva previa a través del teléfono 976 649 025 o del correo electrónico del monasterio.
El recorrido permitirá conocer las señales, símbolos y marcas que los maestros de obra y canteros grabaron hace casi nueve siglos en capiteles, columnas y muros del monasterio, unas huellas que ayudan a comprender cómo se organizaba el trabajo durante la Edad Media y el proceso de construcción del edificio.
La visita también pondrá el foco en el eclipse solar de 1860, un acontecimiento que atrajo hasta el entorno de Veruela y del Moncayo a astrónomos y científicos de distintos países y del que todavía se conserva en el monasterio una inscripción alusiva, considerada un testimonio único de aquel episodio.
La propuesta enlaza así patrimonio, ciencia e historia para mostrar un aspecto menos conocido del monasterio, uno de los principales conjuntos del románico cisterciense en Aragón. Como han explicado en una nota de prensa desde la DPZ, la iniciativa se enmarca en la programación con la que buscan dinamizar la comarca del Moncayo durante los meses de verano mediante actividades culturales y turísticas.
El ciclo, que comenzó a principios de julio y se prolongará hasta septiembre, incluye encuentros corales, espectáculos de danza y circo, teatro infantil, visitas teatralizadas, recorridos sonoros, actuaciones de dances y un concierto del coro y la orquesta del James Allen’s Girls’ School.
Además, durante los cuatro primeros sábados de agosto regresará el festival ‘Veruela Verano’, que reunirá en la iglesia del monasterio a Pancho Varona, Las Migas, Queralt Lahoz y Depedro en una nueva edición del ciclo de conciertos impulsado por la institución provincial.
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