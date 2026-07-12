Los Planetas y Christina Rosenvinge ponen la nota indie a Pirineos Sur: así han sido sus conciertos en Lanuza

Los Planetas y Christina Rosenvinge, dos de los nombres más importantes del indie de los 90, reivindicaron este sábado en Pirineos Sur su innegable impronta en la escena rock actual, con dos conciertos memorables, en los que hicieron un repaso de su enorme legado. Mientras los granadinos desataron unas de las tormentas sonoras a las que tienen acostumbrados a sus fans, la madrileña optó por su faceta más íntima y folk, no exenta de memorables momentos rockeros en la trepidante recta final.

Los Planetas han estado los dos últimos años celebrando el 30 aniversario de su primer disco: Super 8, una de las obras fundamentales sobre las que se basó el viejo y el nuevo indie. Sin embargo, anoche dejaron de lado esas canciones que tanto dieron que hablar en su momento, para mostrar todas las facetas que han ido desarrollando durante tres décadas: la más pop (David y Claudia), la flamenca (Alegrías del incendio) o la más lisérgica (Islamabad).

Tan hieráticos como de costumbre, pero firmemente capitaneados por Jota, no se olvidaron de sus himnos generacionales. Así, miles de personas cantaron al unísono canciones que marcaron los corazones de muchas: Santos que yo te pinte, Un buen día, Segundo premio o Pesadilla en el parque de atracciones. La pericia de Florent a la guitarra para crear texturas sonoras y la infalible pegada de Eric a la batería, elevó el show a lo más alto de las montañas.

Christina Rosenvinge, este sábado en Pirineos Sur. / Lorenzo Charlez

Bajo el atardecer Christina Rosenvinge salió al escenario rindiéndose ante el paisaje de Lanuza y aseguró que era el lugar más bonito en el que había tocado nunca. Su actuación estuvo protagonizada por algunos de los emblemáticos temas que publicó a principios de los noventa, como Tú por mí y En mil pedazos, recibidos con entusiasmo por el público. También recorrió diferentes momentos de su trayectoria, desde sus tiempos más underground hasta sus trabajos más recientes, en un concierto que mostró la amplitud, la personalidad y la constante evolución de su carrera.

Final del primer fin de semana

Este domingo finaliza un primer fin de semana que ha estado más centrado en los sonidos indie y rockeros. Sin embargo, este domigo será Bomba Estéreo quien pondrá el cierre con su poderosa mezcla de electrónica, cumbia, pop y electrónica. Antes actuará Alex Serra & Totidub, un artista barcelonés que ha ido dando forma a su universo musical a partir de un recorrido vital y sonoro marcado por la exploración y el mestizaje

Las entradas siguen disponibles en la web del festival. La noches del 16 de julio, con Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A; el sábado 18, con Hens y Dani Fernández; y el 23 de julio con Valeria Castro y Carlos Ares ya están agotadas. La última noche del festival con, ETS y La Fúmiga, también está a punto de agotarse. Para disfrutar de los conciertos en familia, todos ellos contarán con un cupo limitado de entradas a 10 € para menores de 11 años.