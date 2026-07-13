La antigua ciudad romana a 100 kilómetros de Zaragoza que sigue dando sorpresas: "Está siendo una de las campañas más generosas en hallazgos"

Es una referencia internacional entre los expertos en arqueología romana, reúne cada verano a estudiantes e investigadores de todo el mundo e incluso protagonizó un videojuego. El yacimiento de Los Bañales, a unos 15 kilómetros de Uncastillo, sigue dando que hablar tras 18 campañas de excavación consecutivas. La de este verano está sacando a la luz hallazgos relevantes, como un horno de producción de tejas y de vidrio de la época altoimperial, entre el siglo I y el III d. C.

"Se sitúa en el área periurbana de la ciudad y hemos identificado ya su forma de herradura, los canales de alimentación y parte de la boca que excavaremos estos días", explicó a este diario el director científico del proyecto arqueológico, Javier Andreu, que destaca que el estado de conservación de su placa de combustión es mucho mejor del esperado.

La campaña actual, la más extensa en materia de protección y restauración, está siendo también "una de las más generosas en hallazgos". Así, han salido a la luz piezas curiosas, como un colgante de hueso o una lunula descubiertos en el decumanus septentrional de la ciudad. Todo estos hallazgos y otros avances en la excavación se darán a conocer en la jornada de puertas abiertas que se celebrará el próximo domingo 26 de julio. Antes, el sábado 18, Andreu realizará una visita guiada completa a la antigua villa romana (todos los detalles para participar en ellas se pueden consultar en las redes sociales del yacimiento).

Dos colgantes hallados en la campaña actual. / Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas

"En los meses de agosto y septiembre también organizaremos más actividades", apuntó Andreu, que destacó los convenios que la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas ha suscrito con la Fundación ACS y con la Fundación Caja Inmaculada y que van a financiar parte de las actividades de protección, investigación y formación.

Los hallazgos descubiertos por el momento en esta campaña quedan lejos de otros más importantes y recientes (como el edificio con columnas descubierto en el verano de 2022), pero ejemplifican que Los Bañales siguen siendo una gran ventana al mundo romano. No hay que olvidar que la antigua ciudad romana, de la que se desconoce su nombre y que llegó a albergar a 2.500 habitantes entre los siglos I a.C. y III d.C., contó con unas importantes termas, uno de los foros mejor conservados del norte peninsular y hasta un acueducto del que se conservan 32 de los 70 pilares que se supone que debió tener.

Horno de producción de tejas y de vidrio de la época altoimperial, entre el siglo I y el III d. C. / Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas

La antigua urbe se extendía a lo largo de 20 hectáreas. Además de viviendas particulares bien conservadas, también se han hallado importantes cerámicas y calles con sus pasos de cebra elevados para los peatones.

Por todo ello, los responsables científicos de Los Bañales subrayan que el yacimiento tiene un potencial turístico todavía por explotar. "Todos los años recibimos entre 4.000 y 4.500 personas, pero podrían ser muchas más", indicó Andreu.