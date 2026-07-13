Bomba Estéreo cierra el primer fin de semana de Pirineos Sur con una fiesta multicolor: así ha sido su concierto en Lanuza

La explosiva actuación de Bomba Estéreo sirvió este domingo de perfecto final para el primer fin de semana de Pirineos Sur, donde ya han acudido más de 9.000 espectadores. Y esto no es más que el principio. Hace semanas que se agotaron las entradas del jueves 16, con la M.O.D.A y Sanguijuelas del Guadiana; el sábado 18, con Dani Fernández y Hens; y el jueves 23 de, con Carlos Ares y Valeria Castro, lo que promete convertir el festival un año más en una de las citas ineludibles del verano.

Los conciertos de Bomba Estéreo son una gran fiesta. Se baila, se canta y se celebra la vida. Su mezcla de reggaeton, pop y electrónica es infalible para los grandes festivales y en Pirineos Sur no defraudaron. Siempre salen por la puerta grande, gracias a su gozoso show multicolor, donde no existe momento para el aburrimiento.

Su último trabajo es Astropical, pero su repertorio incluyó hits de todas sus épocas. Pájaros, Algo está cambiando y Me duele sirvieron para entrar en calor, mientras que en Ahora contaron con la colaboración de Alex Serra, protagonista también de la noche actuando al inicio de la jornada. El estado de ebullición llegó en la segunda parte del show cuando se entregaron a To my love, Fuego, Fiesta y Soy yo. La cita de Lanuza ha supuesto además el final de la gira de Bomba Estéreo, con una Li Saumet que aseguró haber sentido “la energía más fuerte de todos los conciertos”.

Más sosegada pero igual de interesante resultó la propuesta de Alex Serra & Totidub, que con su buen conocimiento de la música negra y la electrónica regaló un espectáculo envolvente y expansivo. Así se cierra un primer fin de semana con gran éxito de asistencia, que sirve de antesala para el siguiente asalto que se celebrará entre el 16 y el 19 de julio.

La agenda del próximo fin de semana

El próximo jueves arrancará un segundo fin de semana que traerá algunas de las propuestas más vibrantes y populares del cartel, con dos noches con todas las entradas ya agotadas. Precisamente, la primera jornada ya se ha colgado el cartel de sold out, con los conciertos de Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A. Será una noche de raíz, energía y conexión directa con el público.

El viernes 17 actuarán dos de los nombres femeninos nacionales más potentes del momento: Judeline y Samuraï. Y a ellas se le une Elem, que con sus canciones pop enérgicas e introspectivas se ha convertido en una de las artistas pop que más están destacando en Zaragoza. La primera ha construido en pocos años un universo propio que fusiona tradición y vanguardia con Bodhiria, mientras que Samuraï, con El silencio del ruido, se confirma como una de las grandes promesas del pop actual gracias a un lenguaje directo y cargado de honestidad emocional.

El sábado 18, también con todo vendido , llegarán Hens y Dani Fernández, dos artistas capaces de convertir sus directos en auténticos himnos generacionales. El domingo 19 , Pirineos Sur sumará la presencia de otra de las estrellas internacionales de esta edición, Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Big Band. Como ya ha demostrado en sus recordadas visitas, será uno de los conciertos del festival.

Esa misma jornada también estarán Monsieur Periné, una de las bandas colombianas más reconocibles de la música latinoamericana reciente, gracias a una propuesta que mezcla jazz, pop y swing con ritmos latinos.. Abrirá la tarde, la cubana y protagonista del nuevo pop urbano latino Melanie Santiler, una combinación que aportará carisma y elegancia.