Carmen Conesa recibe el Premio Trovador por su trayectoria en la XXXI edición del Festival Castillo de Alcañiz
La actriz catalana recibe el galardón honorífico en la XXXI edición del festival, tras protagonizar la representación de 'Misery' en el anfiteatro de Pui Pinos
El Periódico de Aragón
La actriz Carmen Conesa ha recibido este fin de semana el Premio Trovador en el marco de la XXXI edición del Festival Castillo de Alcañiz-Platea de Verano, un reconocimiento honorífico que distingue la trayectoria de destacados creadores e intérpretes de las artes escénicas contemporáneas.
La intérprete catalana ha recogido el galardón de manos del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Climent, tras protagonizar la representación de 'Misery', adaptación teatral de la conocida novela de Stephen King, en el anfiteatro de Pui Pinos.
Conesa ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado sentirse "feliz de recibir este premio en un marco tan maravilloso como el Castillo de Alcañiz y en la Ciudad de la Concordia", unas palabras que han sido respondidas con una prolongada ovación del público asistente.
Con este galardón, la actriz se incorpora a la nómina de figuras que han sido distinguidas por el Festival a lo largo de sus más de tres décadas de historia.
Un reconocimiento a toda una carrera
Instituido en 1998, el Premio Trovador tiene carácter exclusivamente honorífico y reconoce el rigor, la calidad artística y la trayectoria profesional de algunos de los nombres más destacados del panorama escénico.
Su denominación hace referencia a la pintura mural medieval 'El Trovador', una de las obras más representativas del conjunto gótico conservado en la Torre del Homenaje del Castillo de Alcañiz. La imagen simboliza la unión entre la música y el teatro, dos de las disciplinas que protagonizan cada verano la programación del festival.
El trofeo, diseñado por el escultor alcañizano José Miguel Abril, está realizado en alabastro, una piedra característica del Bajo Aragón que el artista transforma en una pieza inspirada en la emblemática pintura medieval.
Más de tres décadas de artes escénicas
Carmen Conesa cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, aunque ha destacado especialmente sobre los escenarios por su versatilidad, participando tanto en montajes de teatro clásico como en algunos de los musicales más importantes de la cartelera nacional.
La entrega del Premio Trovador se enmarca en la XXXI edición del Festival Castillo de Alcañiz, un certamen que se ha consolidado como una de las principales citas culturales del verano aragonés.
La programación de este año reúne cinco grandes espectáculos de teatro, música, magia y humor. Tras la inauguración con 'La Magia de Jandro' y la representación de 'Misery', el festival continuará con 'El retablo de las maravillas', de Els Joglars; el musical familiar 'Hansel y Gretel' y el concierto 'Reencuentro', liderado por Gorka Hermosa y Daniel Simón junto a la Unión Musical Lira Alcañizana.
El certamen mantiene así su apuesta por combinar propuestas de gran formato y espectáculos de primer nivel en el singular escenario del anfiteatro de Pui Pinos, junto al histórico Castillo Calatravo de Alcañiz.
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