La City of Leeds Youth Orchestra ofrece un gran programa sinfónico gratuito en Barbastro, Zaragoza y Longares

La City of Leeds Youth Orchestra, una de las principales orquestas juveniles del norte de Inglaterra, visitará Aragón este mes de julio para ofrecer una gira de tres conciertos gratuitos en Barbastro, Zaragoza y Longares, acercando al público un ambicioso programa sinfónico interpretado por cerca de setenta jóvenes músicos.

Las actuaciones tendrán lugar el jueves 16 de julio a las 20.30 horas en la Catedral de Barbastro, el viernes 17 de julio a las 20.00 horas en el Auditorio Eduardo del Pueyo de Zaragoza y el domingo 19 de julio a las 19.00 horas en la Iglesia de Longares.

Fundada en 1971 y perteneciente a los programas musicales de ArtForms Leeds, la City of Leeds Youth Orchestra reúne a estudiantes de entre 13 y 18 años con un alto nivel instrumental y un fuerte compromiso con la práctica orquestal.

Además de su actividad habitual en el Reino Unido, la formación participa regularmente en residencias artísticas y giras internacionales que forman parte de su proyecto educativo.

La orquesta estará dirigida por Mark Edwards, director escocés formado en el Royal Northern College of Music y reconocido por su trabajo tanto en el repertorio sinfónico como coral.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con agrupaciones como la BBC Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra o la Scottish Chamber Orchestra, además de desarrollar una intensa actividad docente y de promoción de la música contemporánea.

El programa estará integrado por dos grandes obras del repertorio orquestal: la monumental 'Sinfonía número 4' de Gustav Mahler, una de las partituras más representativas del repertorio sinfónico de finales del siglo XIX y el colorido Capricho español de Nikolái Rimsky-Kórsakov.

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Con esta gira, la City of Leeds Youth Orchestra continúa su tradición de intercambios culturales internacionales, ofreciendo al público aragonés la oportunidad de conocer el trabajo desarrollado por una de las agrupaciones juveniles más consolidadas del Reino Unido. La entrada a todos los conciertos será libre hasta completar aforo.