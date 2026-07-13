CERTAMEN NACIONAL
El concurso de cómic 'Universo Goya' de Fundación Ibercaja ya tiene ganador: las mejores obras se podrán ver en una exposición en Zaragoza
El certamen ha contado con un nivel muy alto de participación, con 32 propuestas llegadas de toda España
La ilustradora catalana Manuela Serrat ha ganado la sexta edición del concurso nacional de cómic 'Universo Goya', organizado por Fundación Ibercaja, con la obra 'Manual para reconocer a los monstruos', mientras que la navarra Saioa Maritorena ha obtenido el segundo premio con 'Algo nuevo'. El certamen, dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, tiene como objetivo acercar la figura y la obra de Francisco de Goya a nuevos públicos a través del lenguaje del cómic y promover nuevas interpretaciones de su legado artístico.
En esta sexta edición se han presentado 32 propuestas procedentes de distintos puntos de España, según ha informado la Fundación Ibercaja en una nota de prensa. El jurado ha seleccionado doce trabajos, entre ellos, los dos premiados, y otros diez finalistas, que serán recopilados en un libro editado por la fundación. Estas obras, junto con las seleccionadas en la quinta edición, se podrán ver en una exposición que llegará en diciembre al Espacio Joven de Fundación Ibercaja con motivo del Salón del Cómic de Zaragoza.
Este concurso se consolida como una plataforma para artistas emergentes del cómic y la ilustración, brindándoles no solo visibilidad, sino también la oportunidad de rendir homenaje a una de las más grandes figuras del arte universal.
Manuela Serrat (Barcelona, 1996) es diseñadora gráfica y ha expuesto su obra en espacios como la Boomer Gallery de Londres. El jurado ha destacado la estructura visual de su obra, que reúne múltiples historias y personajes en una misma composición, así como el paralelismo que establece entre algunos de 'Los Caprichos' de Goya y los seres que deambulan en nuestra sociedad.
Saioa Maritorena (Leitza, Navarra, 2003) es estudiante del grado en Creación y Diseño y ha obtenido reconocimientos como el Premio al mejor guion juvenil en el Festival de Cine Fescila. El segundo premio ha recaído en su obra 'Algo nuevo', en la que el jurado ha valorado la narración, el dibujo y la adaptación del universo del pintor a una estética juvenil.
El jurado, presidido por Juan Royo, ha subrayado el alto nivel artístico y técnico de las obras presentadas, una participación que refleja el interés creciente por el cómic como medio de expresión artística y como herramienta para acercar la obra de Goya a nuevas generaciones.
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