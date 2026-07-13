La elegancia del jazz de Leïla Duclos protagoniza la noche del 15 de julio en CaixaForum Zaragoza

Las Noches de verano de CaixaForum Zaragoza continúan el miércoles 15 de julio con la 'Noche de Jazz y Movimiento'. Leïla Duclos, figura emergente y una de las voces más singulares del jazz vocal actual, pisará el escenario principal de CaixaForum Zaragoza, con una propuesta que mezcla el jazz manouche y la improvisación vocal.

Esta cita también acogerá las actuaciones itinerantes de la banda zaragozana Dixie Rue del Percebe. Con más de dos décadas de trayectoria, este grupo ha convertido las calles, teatros y festivales en escenarios donde el jazz tradicional cobra una nueva vida. Además, inspirándose en el espíritu del 'dixieland' de Nueva Orleans, mezcla música y espíritu callejero en un espectáculo lleno de ritmo, improvisación y cercanía con el público.

Esta noche de verano, el centro cultural también ofrece una 'jam session' a cargo de los músicos aragoneses de Hiber Trio: Dani Ferruz al piano, Javi Callén al contrabajo y Fran Gazol en la batería.

Quienes prefieran el movimiento podrán disfrutar de 'Cuerpos que recuerdan', un proyecto de danza participativa protagonizado por personas mayores de 60 años. Después de haber asistido a un taller previo con la compañía MedianTe la Danza, presentarán una coreografía itinerante. El objetivo de esta actividad es fomentar el empoderamiento de las personas mayores, combatir los estereotipos asociados al edadismo y promover el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

Por otro lado, el centro ofrecerá el espectáculo 'Sadnessländ', a cargo de la compañía Carla Sisteré, una pieza de danza contemporánea y teatro físico. El público podrá aprender a bailar claqué sin necesidad de traer calzado especial para ello.

Noches temáticas llenas de cultura

La Fundación la Caixa organiza cuatro Noches de verano temáticas en CaixaForum Zaragoza: la Noche de magia y objetos, celebrada el 24 de junio, la Noche de circo y juego, 1 de julio, la Noche de rock and roll, que se llevó a cabo el 8 de julio, y la Noche de jazz y movimiento, agendada para el 15 de julio.

Noticias relacionadas

Los visitantes están pudiendo disfrutar de una programación cultural diversa en una gran variedad de formatos, como talleres, espectáculos, artes escénicas y conciertos. Durante las cuatro Noches de verano programadas, CaixaForum Zaragoza permanecerá abierto hasta las 23.00 horas, incluida su tienda y la cafetería, que contará con una oferta especial de tapas temáticas.