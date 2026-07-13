El Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo comienza este viernes con varios conciertos a punto de agotar entradas

Apenas faltan cuatro días para que el Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo levante el telón de su XIV edición y la dirección ultima ya todos los preparativos para recibir a los cerca de 40 músicos profesionales que protagonizarán una semana de música, naturaleza y cultura del 17 al 23 de julio.

La respuesta del público está siendo muy positiva y ya son varios los conciertos que se encuentran muy cerca de completar el aforo. El primer fin de semana del festival registra una ocupación cercana al 90 %, especialmente el concierto inaugural del viernes 17 de julio, que ya roza el aforo completo.

La apertura del festival correrá a cargo de la prestigiosa mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y el Dúo García Esteban, formado por el clarinetista Francisco A. García y la pianista Carmen Esteban, que presentarán el concierto Voces de Vida junto a la violonchelista Mayte García Atienza. Será una de las grandes citas de esta edición y un concierto muy especial para el festival, ya que acogerá el estreno absoluto de obras encargadas específicamente para esta edición a los compositores José Manuel García Hormigo y Jesús Rueda, Premio Nacional de Música 2004.

Tras la inauguración, el ciclo Grandes Conciertos continuará con la actuación de Moisés Sánchez y Ana Valderrama, acompañados por Pablo Martín Caminero, que presentarán 'Falla Imaginario'; el Dúo Apellániz con 'España Soñada'; AniMa DUO con L'éveil d'AniMa; Francisco Antonio García junto al Cuarteto Seikilos con 'Un sueño truncado'; Antón&Maite Piano Dúo con 'Sueños de Ida y Vuelta'; y el concierto de clausura Un sueño hecho realidad, con Spanish Brass.

Otra propuesta

Junto al ciclo principal, el Festival OFF volverá a llevar la música a distintos espacios de Panticosa con los tradicionales Vermut-Concierto, protagonizados este año por Maria Confussion y Tetraphilla Ensemble. La programación se completará con la excursión musical por los Senderos Apadrinados de Hoz de Jaca, con el Dúo Stoyan Paskov y Víctor Serrano.

Y en el marco de citas multidisciplinares, las conferencias de las tardes traerán a la artista Eva Armisén, para hablar de Sueños entre música y artes visuales; a Antonio Bayona, que disertará sobre ‘El sueño de la razón’; y el escritor Manuel Vilas que presentará Islandia junto a Loredana Vitale y su ciclo ‘Leer para ver’ promovido por la Fundación Caja Rural de Aragón.

Con el Pirineo como escenario y una programación que reúne a destacados intérpretes nacionales e internacionales, el Festival Internacional de Panticosa afronta una nueva edición consolidado como una de las grandes citas estivales de la música clásica en Aragón.

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El Festival ha contado como Embajadores con los Premios Nacionales de la Música, el compositor Antón García Abril y la gran mezzosoprano Teresa Berganza, Patronos de Honor de la Fundación García Esteban. La cita cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Panticosa, y Fundación Caja Rural de Aragón, y el apoyo del Balneario de Panticosa y Bodegas Enate. En 2024, recibió el premio Culturaragón de la Peña Bal de Tena. Además, dispone de la etiqueta EFFE Label de los Festivales Europeos y del Sello Cultura y Mecenazgo, y forma parte de Festclásica, la Asociación Española de Festivales de Música Clásica.