Muere a los 78 años el actor Sam Neill, famoso por 'Parque Jurásico'
Redacción
El artista neozelandés Sam Neill, ha fallecido este lunes a los de 78 años de edad, tras haberse recuperado de un cáncer, según informó su familia en un comunicado . "La pérdida fue repentina e inesperada, pero reconfortada por el hecho de que Sam se mantuvo libre de cáncer", señalaba el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de esta estrella del cine.
Neill , que interpretaba a un científico en la taquillera cinta de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodkiniano en fase tres. "Estapa desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal", declaró entonces.
El actor fue tratado con terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer.
La carrera de Neill comenzó en los años 1970 e incluye decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie "Peaky Blinders" y la película "El piano".
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