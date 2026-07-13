La zaragozana Naiara continúa de gira con Los 40: "Si tuviera que volver a la orquesta lo haría"

La cantante Naiara Moreno, que acaba de publicar su primer disco, cree que la música tradicional española se debe “conservar y recordar”, por lo que ha hecho un guiño al pasado, a pesar de las nuevas tendencias musicales. En una entrevista con Efe, Naiara Moreno (Zaragoza, 1997), que se dio a conocer gracias a ser la ganadora de Operación Triunfo 2023 en su duodécima edición, ha dicho que el panorama actual es “complicado” para abrirse camino “y siendo mujer más, pero poco a poco me voy abriendo camino”.

En su concierto de anoche en Ceuta cantó una “colombiana” de Rocío Jurado “porque es una inspiración, a mí me inspira mucho la música de antes como Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Whitney Houston y voy a luchar para que ese recuerdo no se pierda nunca".

La artista ha recordado que ella procede de una orquesta, “con la que he tocado en muchísimos pueblos de España y estoy muy feliz de donde vengo porque es importante dónde quieres ir, pero también tener un lugar donde volver y si tuviera que volver a la orquesta lo haría”.

Caracterizada por fusionar sonidos actuales con la esencia de la música tradicional española, el 22 de mayo de este año puso en el mercado 'La española', su primer álbum. “Llevaba muchos años trabajando en este proyecto y por ello estoy súper feliz y agradecida de poder compartir mis canciones con la gente. Me quedaría con la canción ‘Nana’ porque está dedicada a mi abuelo”, ha comentado.

La cantante y compositora ha dicho que está en un momento “muy importante" de su carrera "y de mucha ilusión porque tiene "unos fans increíbles que no se esperaban este cambio tan radical en mi música”.

La zaragozana, activa desde 2010, tiene claro su deseo: “seguir dedicándome a la música toda mi vida”. La cantante forma parte del elenco de artista del festival “Los 40 Summer Live”, de gira nacional. “He tenido una acogida increíble en Ceuta y siempre es de agradecer”, ha dico Naiara.