El zaragozano Javier Samper gana el Premio de Cómic Santa Isabel de la DPZ

Javier Samper Sánchez ha sido el ganador de la quinta edición del Premio de Cómic Santa Isabel de Portugal de la Diputación de Zaragoza (DPZ) por su obra 'Ulises Peirón y el plagio del homenaje'.

Nacido en Zaragoza en 1973, ciudad donde reside y desarrolla su actividad artística, Samper cuenta con una dilatada experiencia en el sector educativo. Durante los últimos quince años ha ejercido como maestro de Educación Infantil y Primaria en el CRA del Ebro, ubicado en la localidad de Gelsa (Zaragoza).

El premio

El galardón está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra, así como su presentación en público en un acto organizado por la DPZ, ha informado la institución provincial en una nota de prensa.

El jurado del premio este año estaba compuesto por Violeta Latorre Gil, ilustradora y dibujante de cómics; Ernesto Navarro Durá, coordinador del grado de ilustración, animación y cómic en la Escuela de Arte de Zaragoza, y Jose Antonio Bernal Valero, dibujante de cómics, ilustrador y humorista gráfico.

Sobre la obra ganadora, el jurado valoró el proyecto como un cómic fresco y dinámico, con un diseño de personajes atractivo, donde destacan su expresividad, con una calidad técnica y nivel de dibujo destacable. Además, el jurado resaltó del proyecto la sátira y el humor con referencias literarias y al cómic clásico.

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El cómic es un homenaje a los tebeos españoles más populares, a la escuela Bruguera, enfrentándolos a las historias de detectives clásicas en la línea de las obras de Agatha Christie, sin esquivar algunas de sus sombras como las condiciones de sus autores y la sobreexplotación de los personajes de éxito, pero también reclamando su vigencia y genialidad.