La comedia de improvisación llega al Teatro de las Esquinas este viernes con la obra '3 EN IMPRO'
El espectáculo de la compañía madrileña Impro Impar podrá verse este viernes, 17 de julio, a las 20.00 horas, con entradas desde 18 euros
El Periódico de Aragón
La comedia de improvisación llega al Teatro de las Esquinas de Zaragoza con ‘3 EN IMPRO’, el espectáculo que la compañía madrileña Impro Impar llevará a escena este viernes, 17 de julio.
Recomendada para mayores de 12 años, la función tiene una duración de 75 minutos y comenzará a las 20.00 horas. Las entradas pueden adquirirse tanto en las taquillas del Teatro de las Esquinas, ubicado en Vía Universitas, 30-32, como a través de la página web https://teatrodelasesquinas.koobin.com/3-en-impro.
El precio de la entrada en venta anticipada es de 18 euros, mientras que el mismo día de la función asciende a 20 euros. Además, los grupos de más de 15 personas pueden beneficiarse de una tarifa reducida de 16 euros por entrada.
El reparto está formado por Fer Molina, Edu Moraleda, Karlos Tarajano, Ernesto Zuazo, Pablo Romo, Miriam Millán y Anabel Fernández.
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