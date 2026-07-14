El folclore aragonés inspira el cartel de la XIV edición de Huescómic

Huescómic ya calienta motores para su decimocuarta edición. El encuentro dedicado al cómic, organizado por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con Viñetario, se celebrará el próximo 12 de septiembre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y volverá a reunir a destacados autores del panorama nacional junto a nuevas promesas del medio.

La imagen de esta edición lleva la firma de Soul Dafne, nombre artístico de la ilustradora zaragozana Laura Manso. La artista estudió Bachillerato Artístico y el ciclo superior de Cómic en la Escuela de Artes de Zaragoza antes de completar su formación en la academia Blackfolio. En 2024 recibió el premio Ygualarte y publicó la primera parte de 'La Niña y el Espantapájaros', obra que posteriormente obtuvo el galardón al Mejor Fanzine en los Premios del Cómic Aragonés 2025. Habitual colaboradora de Huescómic, también ha participado en publicaciones como El Tebeíco del Salón, Ruge, Patada en la Cara y Malasangre.

Con la presentación del cartel, la organización también ha dado a conocer los primeros nombres del programa: Artur Laperla, Marta Kayser, David Ramírez, Teresa Ferreiro, Rubén Fdez., Danay Dana y Mamen Marcén, un grupo de autores que refleja la variedad de estilos y temáticas del cómic español actual.

Sobre el cartel, Soul Dafne explica que ha querido mostrar “cómo el cómic puede servir para preservar el folclore aragonés y acercarlo al público, demostrando que no tiene por qué ser un tema complejo o lejano”. La ilustración sitúa la escena en el entorno del Centro Cultural Manuel Benito Moliner, sede habitual del festival, e incluye numerosos personajes inspirados en figuras reales del mundo de los fanzines aragoneses como homenaje a una comunidad con la que la autora asegura sentirse especialmente vinculada.

La protagonista de la obra es un hada vestida con el traje tradicional de las Madamas del Carnaval de Bielsa, una de las tradiciones precristianas que aún perviven en el Pirineo aragonés. Soul Dafne reconoce haberse permitido algunas licencias creativas, incorporando rasgos de insecto al personaje para potenciar su aspecto fantástico e inspirándose en seres mitológicos como los 'diaplerons'. Su deseo es que la ilustración despierte el interés tanto por el mundo del cómic como por el patrimonio cultural aragonés.

El programa mantendrá la fórmula que ha caracterizado al festival en los últimos años, combinando presentaciones, encuentros con autores y sesiones de firmas. El humor volverá a ocupar un lugar destacado con la presencia de David Ramírez, creador de MiniMonsters, que presentará su nueva obra autobiográfica 'La razón de todo', y de Rubén Fdez., uno de los dibujantes más reconocidos de El Jueves, que acudirá con 'J.K. Rowling, ya te vale'.

La memoria familiar será otro de los grandes ejes de esta edición a través de las novelas gráficas 'La fábrica de papel', de Marta Kayser; 'Dos personas', de Teresa Ferreiro; y 'La maldición de los Heredia', de Danay Dana. Esta última, autora cubana afincada en Zaragoza, compartirá también en la Biblioteca Ramón J. Sender el proceso creativo de su obra, la cual está inspirada en la historia de su familia durante la Cuba colonial, y, además, fue distinguida como la Mejor Obra en los Premios del Cómic Aragonés 2025.

Los más pequeños también tendrán su espacio en Huescómic con la participación de Artur Laperla, creador de la popular serie 'Superpatata', publicada y traducida en más de una decena de países. Compartirá actividad con la ilustradora zaragozana Mamen Marcén, que presentará su primer cómic infantil, 'Mika y Kuro, un lío a brochazos'.

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Además de las charlas y firmas, la programación incluirá exposiciones, proyecciones de animación y una zona dedicada a editoriales y 'fanzines', consolidando una propuesta que año tras año se ha convertido en una de las principales citas del calendario aragonés dedicado al noveno arte.