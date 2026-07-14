OK Corral, 15 años impulsando la cantera de bandas en Zaragoza: "Estamos muy orgullosos de dar cobijo a un montón de grupos en nuestras salas de ensayo"

OK Corral lleva 15 años impulsando la cantera de bandas en Zaragoza desde su nave del polígono Cogullada (calle Jaime Ferrán, 30). Su propuesta es clara: alquilar salas de ensayo equipadas profesionalmente a todos esos grupos que no disponen de un local propio. A lo largo de estos 15 años, sus 22 salas han visto pasar multitud de proyectos: desde propuestas muy emergentes a otras totalmente consolidadas como las de Los Bengala, Rulo o Kase.O. Y siempre con el mismo objetivo: impulsar la cultura musical de la ciudad.

Para celebrar su 15 aniversario, OK Corral programó hace unos días una jornada maratoniana de conciertos en la sala Rock & Blues. Todos estuvieron protagonizados por bandas que ensayan en sus locales y demostraron el gran nivel que hay actualmente en Zaragoza. "Fue un éxito total, porque se inscribieron 70 grupos. Tuvimos que hacer un sorteo y al final actuaron siete bandas: Índigo, Dai Hermetics, Opus Arc, La Banda Provisional, Jimmy J. Moore, Busy Bluesmen y Velta", explica el propietario y director de OK Corral, Adrián Garcés, que destaca que la jornada se extendió durante todo el día.

"Fue genial, porque al final lo compartimos con todos nuestros clientes, amigos, patrocinadores y demás. Fue un día súper bonito de celebración de la música y la amistad. Y no va a ser lo único que vamos a organizar para conmemorar el aniversario, porque queremos hacer más eventos a lo largo de este año", apunta Garcés, que lleva años al frente de la empresa tras tomar el relevo de su amigo Nacho Santos.

Adrián Garcés, propietario y director de OK Corral, rodeado de cajas y bombos. / Servicio Especial

Garcés tiene una extensa trayectoria en la música, siendo propietario, también, de la escuela de música The Farmer’s Groove y del negocio de alquiler de instrumentos Okey, que forman parte del mismo grupo que OK Corral. El zaragozano empezó desde niño gracias a sus padres, quienes le apuntaron a clases de batería. Él siempre tuvo claro a lo que se quería dedicar, convirtiendo la música en su forma de vida.

Eso se vio reflejado en los diversos proyectos musicales en los que ha participado como batería de sesión: desde colaboraciones con Niños del Brasil, Cris Moné, Rafa Espino y el rapero Shé, con quien se presentará en la Movistar Arena de Madrid y en la sala Razzmatazz de Barcelona en octubre. A esto se le suma su banda propia, Montana Stomp, que define como "la isla donde hacer lo que nos gusta". Con un par de discos formando parte de su repertorio, han realizado giras por España y Europa con una propuesta de rock n’ roll con tintes sureños y blues.

Interior de OK Corral, ubicado en el polígono Cogullada. / josema molina

Pese a no ser el fundador de la iniciativa de OK Corral, estuvo presente desde mucho antes de hacerse con el local, siendo un cliente más de la sala de ensayos. Su amistad con el anterior dueño le puso la tesitura adecuada para ser el relevo y dar continuidad a las actividades de la empresa. Asimismo, Garcés se muestra muy contento de poder mantener el contacto con otros músicos y formar parte del motor de la escena musical zaragozana. "Estamos muy orgullosos de dar cobijo a un montón de grupos en nuestras salas de ensayo. De alguna forma, al apoyar a las bandas emergentes impulsamos la cultura musical de nuestra ciudad".

Las 24 horas del día

Con el local abierto durante las 24 horas del día, incluso en festivos y fines de semana, su nave de Cogullada está siempre dispuesta a acoger a todos aquellos que quieran poner en práctica sus ideas musicales. En total cuenta con 20 salas de alquiler mensual, que están al 100% de ocupación, y otras dos que se rentan por horas. "Tenemos una tecnología muy actual. Cada usuario tiene una aplicación móvil en su dispositivo, con la que pinchan y se les abren las puertas. O sea, nuestros clientes pueden entrar 24/7, y creo que es algo a destacar", apunta Garcés.

Unas 100 bandas utilizan las instalaciones de forma regular, demostrando la importancia de este tipo de espacios en una zona accesible de la ciudad. Como bien señala Adrián, es de suma importancia que los músicos, "sobre todo los emergentes, tengan un lugar para ensayar, que este sea adecuado y que puedan compartir ideas en un ambiente musical sano, abierto y colaborativo, que apoye a los artistas desde sus primeros pasos, permitiendo así un enriquecimiento cultural que se vea reflejado en el crecimiento musical de la ciudad".

Noticias relacionadas

Al largo de todo 2026, OK Corral seguirá realizando eventos para celebrar su efeméride en colaboración con los músicos y clientes con el fin de apoyar el talento local y reafirmar la importancia de los locales de ensayo para el desarrollo cultural de Zaragoza. "La idea es continuar otros 15 años, ¿no? Y seguir dando vida a lo que ahora ya es el grupo B Corral, formado ya por unas cuantas empresas e incluso que siga creciendo".