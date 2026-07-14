El Teatro Principal despide la temporada con el espectáculo del mago Dakris: "El público podrá ver teletransportaciones de personas y viajes en el tiempo"

Hay quien dice que el relativismo es una mentira. Una forma de autocompasión. Que la verdad es objetiva, única e invariable. Este es un debate que lleva abierto desde la Antigua Grecia y que, probablemente, nunca llegue a cerrarse del todo. Sin embargo, hay ciertas cuestiones sobre las que nadie parece dudar. Una de ellas es el tiempo. Siempre avanza en una sola dirección. Los relojes marcan los segundos, los minutos y las horas. Los calendarios acumulan días, meses y años. La lógica nos dice que el pasado no puede volver. Pero ¿qué ocurriría si, por un momento, todo eso dejase de tener sentido? ¿Y si lo imposible sucediera delante de nuestros ojos y la única explicación posible fuera la magia?

Precisamente de esa premisa nace 'Tempo', el nuevo espectáculo de Dakris, El Mago Invisible, que llega al Teatro Principal de Zaragoza del miércoles al domingo de esta semana para poner el broche final a la temporada 2025-2026.

En este 'show', Dakris da forma al proyecto más ambicioso de toda su carrera. Durante los últimos años, el ilusionista valenciano ha conseguido hacerse un hueco entre los magos españoles con mayor proyección nacional e internacional. A ello han contribuido reconocimientos como el Primer Premio Nacional de Magia o el galardón a Mejor Mago del Año, además de su trabajo como creativo en programas de televisión como El Hormiguero.

Su interés por la magia surgió muy pronto. Tal y como explica a este diario, "con 7 años vi a David Copperfield y, desde ese momento, tuve claro a qué quería dedicarme el resto de mi vida. Me pedí una caja de Magia Borras y empecé a hacer mis propios 'shows' en mi habitación, hasta que un día me animé a enseñárselos a mis padres y a los amigos que venían a cenar a casa".

Ese primer contacto con el ilusionismo acabó marcando un sello muy personal, en el que se combinan la comedia, el mentalismo y una puesta en escena de tipo cinematográfico. Una forma de entender la magia en la que también han influido algunos de sus mayores referentes: "David Copperfield y Lance Burton. En España siempre he admirado mucho a Juan Mayoral y a Juan Tamariz".

Todo ese universo creativo toma forma definitiva en 'Tempo'. Lejos de ser una simple sucesión de trucos, el espectáculo propone un viaje que pone en duda nuestra forma de entender el tiempo y la realidad. Para ello, Dakris mezcla "grandes ilusiones, magia de cerca, misterio y mucho humor". Durante el 'show', "el público podrá ver desde teletransportaciones de personas y viajes en el tiempo hasta magia que sucederá en las propias manos de los espectadores. También podrán ver cómo consigo hacerme invisible y demostrar que, aunque no me vean, sigo estando ahí. Es uno de mis momentos favoritos del espectáculo", señala el propio mago.

Las funciones comenzarán a las 20.00 horas, con la única excepción de la del domingo 19 de julio, que se adelantará a las 19.00. Las entradas tienen un precio de entre 15 y 35 euros, según la zona del teatro, y el espectáculo, con una duración de 75 minutos, está pensado para todos los públicos.

La expectación que se ha generado en torno a 'TEMPO' desde su estreno se ha materializado en la venta de entradas. Para las primeras funciones, de hecho, apenas quedan localidades disponibles, una noticia que Dakris ha recibido con gran emoción: "Este es el segundo año consecutivo que volvemos a Zaragoza, después de que el año pasado se agotaran todas las entradas. Me emociona muchísimo ver que aquello que un día imaginé en mi habitación hoy sea una realidad y que el público lo reciba con tanto cariño. El público de Zaragoza es muy agradecido y vive la magia de una forma muy especial, así que siempre es un placer volver".

Temporada 2026-2027

Tras el paso de El Mago Invisible por el Teatro Principal, el coliseo zaragozano cerrará sus puertas durante el resto del mes de julio y todo agosto para preparar el arranque de la nueva temporada. La programación regresará del 3 al 13 de septiembre con 'Friends. La Parodia Musical', un montaje que vuelve a Zaragoza tras el éxito que tuvo hace dos años en el mismo espacio. Poco después, del 17 al 20 de septiembre, será el turno de José María Pou, que se subirá al escenario del Principal para protagonizar 'Gigante'.

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Además, la música volverá a ocupar un lugar protagonista en la programación. El violinista libanés, Ara Malikian, hará una cuádruple parada de su 'Intruso World Tour' del 23 al 25 de octubre, con dos conciertos previstos para el sábado 24. Apenas dos días después, el 27 de octubre, Santiago Auserón presentará 'Nerantzi', su último trabajo discográfico, fruto de la colaboración con los músicos griegos Vaggelis Tzeretas y Theodoros Karellas.