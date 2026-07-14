La VI Muestra de Teatro Amateur baja el telón con Extintos Teatro y la gala final de premios

La VI Muestra de Teatro Amateur (MUTEA) del Teatro Arbolé afronta este fin de semana su recta final con dos citas que pondrán el broche a casi un mes de representaciones de compañías aragonesas. El viernes 17 de julio será el turno de Extintos Teatro con la obra 'De algún tiempo a esta parte', mientras que el sábado se celebrará la gala de clausura, que incluirá la entrega de premios y la representación de 'Celestina. El bululú', a cargo de Teatro de Robres.

Ambas funciones comenzarán a las 20.00 horas en el Teatro Arbolé de Zaragoza. Las entradas tienen un precio de diez euros y pueden adquirirse tanto en la página web del teatro como en taquilla antes de cada representación.

La muestra, organizada por Teatro Arbolé en colaboración con la Federación Aragonesa de Teatro Amateur (FATEA), ha reunido desde el pasado 27 de junio a ocho compañías aragonesas con propuestas que han recorrido distintos géneros y autores, desde la comedia hasta el teatro de autor y los grandes clásicos.

Con esta sexta edición, MUTEA consolida un encuentro que se ha convertido en un escaparate para el teatro amateur aragonés y un espacio de reconocimiento para compañías con distintas trayectorias escénicas.

Max Aub abre el último fin de semana

La programación del viernes correrá a cargo de Extintos Teatro, que pondrá en escena 'De algún tiempo a esta parte', obra escrita por Max Aub y dirigida por Rodrigo Muñoz. La actriz Blanca Royo interpreta a Emma, una mujer de ascendencia judía que relata la transformación de su vida en la Viena de 1938 tras la anexión de Austria a la Alemania nazi.

A través de un monólogo dirigido a su marido fallecido, la protagonista reconstruye el deterioro de su realidad mientras recuerda los momentos más felices de su pasado, en una obra que aborda las consecuencias del totalitarismo y la pérdida de los derechos fundamentales.

Teatro de Robres, protagonista de la clausura

La gala de clausura del sábado servirá también para rendir homenaje a Teatro de Robres, compañía invitada de esta edición y referente del teatro amateur aragonés. Con 37 años de trayectoria y cerca de una treintena de montajes estrenados, el grupo representará 'Celestina. El bululú', una adaptación de la obra de Fernando de Rojas concebida bajo la estructura clásica del Siglo de Oro en la que un único actor interpreta a todos los personajes.

El montaje, protagonizado por Roberto Nistal y dirigido por Luis Manuel Casáus, llega a Zaragoza tras una gira por Argentina y ofrece una lectura dinámica de la figura de Celestina, uno de los personajes más emblemáticos de la literatura española.

Tras la representación se celebrará la entrega de los premios de esta sexta edición de MUTEA. El certamen reconocerá al Mejor Espectáculo según el jurado, al Mejor Espectáculo elegido por el público y a las mejores interpretaciones femenina y masculina. El jurado está integrado por Doc Pastor y Marta Beren, del medio especializado docpastor.com - Amamos la Cultura Pop.

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Con esta gala, el Teatro Arbolé pondrá fin a su temporada teatral y cerrará una nueva edición de una muestra que ha reunido a compañías veteranas y emergentes, reafirmando su compromiso con la promoción del teatro amateur y el apoyo a la creación escénica aragonesa.