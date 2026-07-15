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‘Aragón, tierra de cultura’ llega a las localidades de Canfranc, Boltaña y Peracense

El Gobierno de Aragón acerca a tres localidades aragonesas espectáculos de circo y conciertos gratuitos de música tradicional y sefardí

'Isla', el espectáculo de D'click que llega a Canfranc como parte de la programación de ‘Aragón, tierra de cultura’.

'Isla', el espectáculo de D'click que llega a Canfranc como parte de la programación de ‘Aragón, tierra de cultura’. / D'click

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El Periódico de Aragón

Zaragoza

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' llega este fin de semana a las localidades de Canfranc Estación, Boltaña y Peracense con una actuación de circo y varios conciertos gratuitos a cargo de la compañía D’Click, Olga y los Ministriles y Evoéh.

La primera cita de este ciclo impulsado por el Gobierno de Aragón tendrá lugar este jueves, 16 de julio, a las 20.30 horas en la plaza de la Estación de Canfranc, donde la compañía aragonesa D’Click representará ‘Isla’, un espectáculo de circo-teatro que narra la historia de tres náufragos obligados a colaborar para rehacer sus vidas en un espacio aislado.

Creada en 2010, la compañía combina técnicas circenses como las acrobacias y el mástil chino, con una dramaturgia teatral marcada por la imaginación, la gestualidad y el humor.

El viernes 17 a las 22.00 horas, la plaza Mayor de Boltaña acogerá el concierto de Olga y los Ministriles, incluido en la programación de la XIV edición de Pirenostrum, en el que el grupo interpretará melodías tradicionales de distintas comarcas aragonesas con instrumentos autóctonos, en un recorrido musical por el patrimonio sonoro de la comunidad.

Olga y los Ministriles nació en el año 2009 y ha participado en numerosos festivales nacionales de música tradicional con canciones que surgen de la música popular aragonesa con un toque actual.

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La programación concluirá el sábado 18 a las 19.00 horas en el Castillo de Peracense, donde actuará Evoéh, un proyecto musical dirigido por Ariana Barrabés y Jesús Olivares que combina canciones de tradición oral, especialmente sefardí, y composiciones propias sobre poemas.

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