Casting en Zaragoza para un gran espectáculo musical sobre hielo: se buscan actores y no es necesario saber patinar

La productora AM Live, especializada en musicales sobre hielo, aterriza en Zaragoza con un nuevo espectáculo navideño de gran formato que estará en Puerto Venecia del 20 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Para dar vida a este proyecto, la compañía ha abierto un proceso de casting con el que arranca la búsqueda de su elenco protagonista.

El casting está dirigido a actores y actrices profesionales con experiencia en interpretación, técnica vocal y canto. No es necesario saber patinar: las personas seleccionadas recibirán formación específica en patinaje sobre hielo antes del estreno.

Las audiciones se celebrarán los días 22 y 23 de julio, en un lugar aún por determinar. La inscripción es obligatoria y las plazas son limitadas; el plazo para inscribirse finaliza el 19 de julio, a través del siguiente enlace: https://form.jotform.com/261832822637360.

Con doce años de trayectoria en la creación de espectáculos originales en vivo, AM Live cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en la producción de musicales sobre hielo, dirigidos a todos los públicos y con funciones también pensadas para escuelas y empresas. La productora construye sus espectáculos a partir de historias atemporales que combinan música, magia y talento, con el propósito de generar experiencias memorables para el público familiar.

Un proyecto con el sello de AM Live

Su catálogo incluye producciones como 'Alicia en el País de las Maravillas sobre hielo', que en Alfragide (Portugal) reunió a 47.500 espectadores, o 'Aladdín sobre hielo', dirigido por Sissi Martins —una de las principales referencias del teatro musical portugués— y que llevó la historia del clásico de Disney a la AM Arena de MAR Shopping Matosinhos con 52 días de temporada y más de 90.000 asistentes.

Noticias relacionadas

Con este casting, AM Live da el primer paso hacia el estreno en Zaragoza de un espectáculo llamado a convertirse en una de las citas destacadas de la Navidad 2026 en la ciudad.