Lolita Flores pone el broche final a la temporada del Teatro de las Esquinas con 'Poncia'

Después de pisar algunos de los escenarios más relevantes del país, 'Poncia' aterriza en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza los días 24, 25 y 26 de julio. La obra, protagonizada por Lolita Flores y dirigida por Luis Duque, consiste en una revisión de uno de los personajes más emblemáticos de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca.

La pieza parte de una premisa diferente a la del texto original de Lorca. Si en 'La casa de Bernarda Alba' la acción avanza cronológicamente hasta el trágico desenlace, en 'Poncia' todo comienza después del suicidio de Adela. Desde ese momento, la criada rompe su silencio y se convierte en la voz que revisa lo sucedido dentro de la casa, enfrentándose a los recuerdos, a los fantasmas del pasado y a las mujeres que permanecen entre sus muros.

A través de un profundo trabajo sobre el personaje, Luis Luque construye un texto inspirado en las intervenciones que Lorca otorgó al personaje de Poncia. Esas palabras se transforman ahora en reflexiones, soliloquios y diálogos que permiten descubrir una nueva perspectiva sobre la historia y profundizar en la psicología de quien fue testigo de todos los conflictos de la familia.

La obra reivindica especialmente la figura de Adela, a quien Poncia recuerda como “una hembra valiente”, al tiempo que expresa la culpa por no haber podido evitar el desenlace. Desde esa mirada, el montaje aborda cuestiones como la libertad, la culpa, las diferencias de clase, la educación, la sexualidad y el silencio impuesto a las mujeres.

El origen del proyecto se remonta a una anécdota vinculada al Teatro Español de Madrid. Cuando el director José Carlos Plaza preparaba un nuevo montaje de 'La casa de Bernarda Alba', propuso a Lola Flores para interpretar a Poncia, aunque finalmente no pudo hacerlo por incompatibilidad de agenda. Años después, esa historia inspiró a Luis Luque a recuperar el personaje y desarrollar una obra propia, pensada desde el principio para Lolita Flores.

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El espectáculo, que dura 70 minutos, se representará el viernes y el sábado a las 19.30 horas y el domingo a las 18.00. Las entradas pueden adquirirse por 24 euros en venta anticipada (26 euros el día de la función), con una tarifa especial de 22 euros para grupos de más de quince personas.