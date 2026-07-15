La Lonja abrazará la realidad virtual en la exposición sobre Goya que acogerá en 2028

La Lonja abrazará la realidad virtual en la exposición sobre Goya que organizará en 2028 con el apoyo del Museo Nacional del Prado. Esta muestra inmersiva dedicada al genio de Fuendetodos será uno de los principales proyectos culturales previstos con motivo del bicentenario de la muerte del pintor aragonés. De hecho, su celebración fue anunciada el pasado 28 de mayo por el presidente de Aragón, Jorge Azcón; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el acto organizado en la Cartuja de Aula Dei.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha vuelto a hacer alusión a esta exposición durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado este miércoles. Chueca ha indicado que la muestra ofrecerá un recorrido por la vida y la obra del artista mediante recursos audiovisuales, videomapping de 360 grados, paisajes sonoros inmersivos y realidad virtual.

El proyecto pretende acercar el universo creativo de Goya a nuevos públicos desde una perspectiva contemporánea, sin renunciar al rigor histórico y artístico, y convertir a La Lonja en escenario de una de las grandes citas culturales del bicentenario.

La exposición propondrá un recorrido que partirá de las cúpulas pintadas por Goya en Zaragoza y concluirá en la Quinta del Sordo, de tal forma que los visitantes podrán recorrer las distintas etapas vitales y artísticas del pintor para finalizar con una reflexión sobre la vigencia de su legado y el papel del Museo del Prado en su conservación y difusión.

Como antesala, La Lonja acogerá entre el 16 de abril y el 8 de agosto de 2027 la exposición 'Doscientos años con Goya'. Organizada por el ayuntamiento, su discurso expositivo se centrará en mostrar la influencia que el genio de Fuendetodos ha ejercido en casi todas las disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía, literatura, música, teatro, cine, moda... De hecho, la exposición contará con obras de más de 40 artistas, algunos tan conocidos como Picasso, Antonio Saura o José Gutiérrez-Solana.

En esta muestra, el papel del Museo del Prado también será clave, ya que será el prestador principal. En concreto, cederá diez pinturas y seis de ellas serán de Goya. Su colaboración permitirá, por ejemplo, que 'El coloso' se vuelva a exhibir en Zargoza 31 años después (se pudo ver en 1996).