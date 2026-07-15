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Mesones de Isuela e Illueca toman el relevo del Festival de los Castillos con circo, teatro y humor

La novena edición del Festival de los Castillos continúa su recorrido por enclaves patrimoniales de Aragón con propuestas para todos los públicos

'Paisanos', una de las obras que se representará en la novena edición del Festival de los Castillos.

'Paisanos', una de las obras que se representará en la novena edición del Festival de los Castillos. / Teatro Indigesto

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El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Festival de los Castillos continúa su novena edición con una nueva parada en Mesones de Isuela y la segunda cita en Illueca, dos enclaves patrimoniales que durante este fin de semana acogerán propuestas de circo, teatro, humor e instalación interactiva en espacios singulares vinculados a la historia de Aragón.

La programación en Mesones de Isuela comenzará el viernes 17 de julio, a las 20.00 horas, en el Castillo, con Yasting Gigoló, que presentará 'Solutud', un espectáculo de circo para todos los públicos creado e interpretado por Miguel Moreno, Premio Nacional de Circo 2016.

Ese mismo viernes, a las 22.30 horas, en la Plaza de la Villa, será el turno de Teatro Indigesto con 'Paisanos', una propuesta de teatro-humor que reflexiona, desde la improvisación y la participación del público, sobre los motivos para irse de un pueblo y también sobre las razones para quedarse. La obra, escrita y dirigida por Encarni Corrales, está interpretada por Alberto Salvador, Encarni Corrales y J.J. Sánchez.

La programación continuará el sábado 18 de julio, a las 20:00 h, en el Patio de Armas del Castillo, con 'Distrito Diógenes', de Compañía Cráter, una instalación interactiva que estará ya desde el día 17 y un recorrido itinerante por Mesones de Isuela. La propuesta invita al público a aportar un objeto de su casa para que pase a formar parte de una exposición acumulativa. La jornada en Mesones de Isuela finalizará con 'Las tres gracias: El robo', de Cía, una comedia de creación colectiva dirigida por Lola Mento e interpretada por Yolanda Blanco, Irene Alquézar y Minerva Arbués. Será a las 22.30 horas, en la Plaza de la Villa de la localidad zaragozana.

También el sábado 18 de julio, a las 22.30 horas, el Festival de los Castillos regresará a Illueca, donde la Plaza de Peñíscola acogerá 'Yo sobreviví a la EGB', de Jordi Merca.

Con estas nuevas citas, el Festival de los Castillos refuerza su apuesta por acercar las artes escénicas al territorio y por activar espacios patrimoniales como escenarios culturales. En Mesones de Isuela, la programación suma además el atractivo de su castillo, una imponente fortaleza construida entre los siglos XIV y XV, con más de tres mil metros cuadrados de superficie, seis torreones cilíndricos y una valiosa techumbre mudéjar conservada en uno de ellos. En Illueca, el festival continúa vinculado al entorno del Castillo-Palacio del Papa Luna, uno de los edificios más emblemáticos de la comarca del Aranda.

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El Festival de los Castillos cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y con la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes, apostando por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los pueblos que lo acogen.

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