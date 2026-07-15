Mesones de Isuela e Illueca toman el relevo del Festival de los Castillos con circo, teatro y humor

El Festival de los Castillos continúa su novena edición con una nueva parada en Mesones de Isuela y la segunda cita en Illueca, dos enclaves patrimoniales que durante este fin de semana acogerán propuestas de circo, teatro, humor e instalación interactiva en espacios singulares vinculados a la historia de Aragón.

La programación en Mesones de Isuela comenzará el viernes 17 de julio, a las 20.00 horas, en el Castillo, con Yasting Gigoló, que presentará 'Solutud', un espectáculo de circo para todos los públicos creado e interpretado por Miguel Moreno, Premio Nacional de Circo 2016.

Ese mismo viernes, a las 22.30 horas, en la Plaza de la Villa, será el turno de Teatro Indigesto con 'Paisanos', una propuesta de teatro-humor que reflexiona, desde la improvisación y la participación del público, sobre los motivos para irse de un pueblo y también sobre las razones para quedarse. La obra, escrita y dirigida por Encarni Corrales, está interpretada por Alberto Salvador, Encarni Corrales y J.J. Sánchez.

La programación continuará el sábado 18 de julio, a las 20:00 h, en el Patio de Armas del Castillo, con 'Distrito Diógenes', de Compañía Cráter, una instalación interactiva que estará ya desde el día 17 y un recorrido itinerante por Mesones de Isuela. La propuesta invita al público a aportar un objeto de su casa para que pase a formar parte de una exposición acumulativa. La jornada en Mesones de Isuela finalizará con 'Las tres gracias: El robo', de Cía, una comedia de creación colectiva dirigida por Lola Mento e interpretada por Yolanda Blanco, Irene Alquézar y Minerva Arbués. Será a las 22.30 horas, en la Plaza de la Villa de la localidad zaragozana.

También el sábado 18 de julio, a las 22.30 horas, el Festival de los Castillos regresará a Illueca, donde la Plaza de Peñíscola acogerá 'Yo sobreviví a la EGB', de Jordi Merca.

Con estas nuevas citas, el Festival de los Castillos refuerza su apuesta por acercar las artes escénicas al territorio y por activar espacios patrimoniales como escenarios culturales. En Mesones de Isuela, la programación suma además el atractivo de su castillo, una imponente fortaleza construida entre los siglos XIV y XV, con más de tres mil metros cuadrados de superficie, seis torreones cilíndricos y una valiosa techumbre mudéjar conservada en uno de ellos. En Illueca, el festival continúa vinculado al entorno del Castillo-Palacio del Papa Luna, uno de los edificios más emblemáticos de la comarca del Aranda.

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El Festival de los Castillos cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y con la colaboración de los ayuntamientos y entidades locales y comarcales participantes, apostando por la descentralización cultural y por impulsar el potencial turístico, social y económico de los pueblos que lo acogen.