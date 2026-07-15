Pirineos Sur abre su segundo fin de semana con dos 'sold out' y la entrega del Premio a la Diversidad Cultural a Rubén Blades

Tras superar los 9.000 asistentes durante su primer fin de semana, Pirineos Sur afronta desde este jueves el segundo 'round' de conciertos, algunos de los más esperados de la XXXIII edición. Cuatro jornadas en las que convivirán algunas de las propuestas más destacadas del panorama nacional e internacional y que volverán a reunir a miles de personas en el Anfiteatro Natural de Lanuza. Dos de las noches ya colgaron el cartel de entradas agotadas hace semanas: la del jueves 16 de julio, con La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana, y la del sábado 18, protagonizada por Dani Fernández y Hens. El broche llegará el domingo con uno de los momentos más especiales del festival: la entrega del Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026 a Rubén Blades, que actuará acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

La programación arrancará el jueves con una noche marcada por la música de raíz reinterpretada desde una mirada contemporánea. Sanguijuelas del Guadiana, una de las revelaciones del nuevo folk rural, abrirá la jornada con una propuesta que combina tradición extremeña, autenticidad y un particular sentido del humor. Después llegará LA M.O.D.A., una de las bandas más queridas del panorama nacional, cuyo inconfundible sonido mezcla folk, rock y música popular con una intensidad que les ha llevado a protagonizar algunos de los directos más celebrados del país y a agotar entradas en grandes recintos.

El viernes será el turno de tres de las artistas nacionales con mayor proyección. Judeline, una de las voces más personales de su generación y recomendada por figuras como Rosalía o Bad Bunny, aterrizará en Lanuza tras el éxito de su álbum 'Bodhiria'. Compartirá escenario con Samuraï, una de las grandes promesas del pop contemporáneo, capaz de conectar con el público a través de canciones cargadas de honestidad, y con la zaragozana Elem, referente del pop electrónico e indie-pop aragonés y ganadora del premio al Mejor EP de Aragón en 2022.

El sábado llegará otra de las citas más multitudinarias del festival con el cartel de entradas agotadas desde hace semanas. Hens, referente de la nueva generación del pop alternativo, calentará el ambiente antes de la actuación de Dani Fernández, convertido ya en uno de los artistas más exitosos del pop español gracias a un repertorio repleto de himnos como 'Bailemos' o 'Me has invitado a bailar' y a una conexión constante con el público.

El cierre del fin de semana tendrá un marcado protagonismo latinoamericano. Antes del concierto de Rubén Blades, el festival entregará al artista panameño el Premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2026, un reconocimiento con el que la Diputación Provincial de Huesca distingue a figuras cuya trayectoria ha contribuido a tender puentes entre culturas a través de la música. Blades, considerado uno de los grandes renovadores de la salsa y autor de un repertorio imprescindible que le ha valido 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy, recogerá el galardón sobre el propio escenario flotante de Lanuza antes de ofrecer su concierto junto a la Roberto Delgado Big Band. La jornada se completará con la actuación de Melanie Santiler, una de las jóvenes promesas del pop cubano, y del grupo colombiano Monsieur Periné, cuya mezcla de pop, jazz y folk les ha llevado a actuar en algunos de los festivales más importantes del mundo.

Las entradas para los conciertos del viernes 17 y el domingo 19 continúan disponibles en la web oficial del festival e incluyen el acceso a las sesiones de DJ posteriores a cada actuación.

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El festival quiere agradecer a todos los 'partners' su apoyo, con mención especial a la Diputación de Huesca, al Ayuntamiento de Sallent de Gállego, Cervezas Ambar, Embou, St. Petroni y Azulmarino, así como al resto de instituciones colaboradoras, entre ellas los ayuntamientos de Biescas y Sabiñánigo, que hacen posible este evento.