El zaragozano que estará en la final del Mundial: "Nos vamos a Nueva York y aún no me creo que esté viviendo un Mundial desde dentro"

En un Mundial donde tantas estrellas han aparecido en los diferentes estadios haciendo acto de presencia para ver los partidos que se disputaban, la final no será una excepción. Además de las actuaciones que están previstas en el descanso de Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, es de esperar que los palcos del MetLife Stadium estén plagados de celebridades de ámbitos muy diversos. Aunque, lo más probable es que no sea en un palco, en esa larga lista se cuela un rapero de Zaragoza.

El zaragozano El Momo, a pesar de que no actuará, será el artista que verá a España en Nueva York y se suma a la enumeración de actores, deportistas, cantantes y demás celebridades que han pasado por esta edición del Mundial. Él, junto a su mujer, la diseñadora, Irene Marqueta (Vonlippe Design), ha podido disfrutar de los partidos de la Selección Española gracias a su relación con Borja Iglesias.

La relación con Borja Iglesias

Podría decirse que El Momo está en el Mundial para trabajar, pues no ha acudido como rapero. Más bien ha sido su faceta como realizador y su amistad con el delantero del Celta de Vigo, que se fraguó cuando Borja Iglesias jugó en el Real Zaragoza, la que le ha llevado a EE. UU. La pareja de zaragozanos está acompañando al futbolista para grabar diferentes contenidos que utilizarán en un proyecto audiovisual próximo.

En su última publicación en redes sociales, el rapero celebraba la victoria en semifinales ante Francia con una fotografía junto a su mujer en el estadio de Dallas. "Nos vamos a Nueva York y aún no me creo que esté viviendo un Mundial desde dentro", confiesa.

En el texto que acompaña la publicación continúa con un recuerdo a su infancia y sus referentes: "No sé qué pensaría mi yo de 10 años que flipaba con Roberto Baggio, Batistuta, Laudrup, Rivaldo... pero lo estoy sintiendo como cumplir un sueño en directo". El MC agradece a su amigo Borja Iglesias y tiene claro que España tiene que ganar. "Hubiéramos estado felices pasase lo que pasase, pero ahora ya... ahora queremos la copa", concluye.