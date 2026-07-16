Belchite se vuelve a convertir este fin de semana en un gran plató de cine: el reto de rodar un corto en 24 horas

Belchite volverá a convertirse este fin de semana en un gran plató de cine con la novena edición de Belchite de película, el certamen que desafía a sus participantes a escribir, rodar y montar un cortometraje en tan solo 24 horas. El reto comenzará a las 12.00 horas de este viernes, cuando la organización desvelará la palabra y el objeto sorpresa que deberán aparecer obligatoriamente en todas las producciones, y concluirá el sábado por la noche con el anuncio del palmarés. Un total de 20 equipos, integrados por 154 participantes procedentes de siete comunidades, competirán en esta novena edición, que volverá a llenar de cámaras y focos el municipio zaragozano.

Belchite de película no ha dejado de consolidarse desde que echó a andar en 2018, y buena muestra de ello es el incremento de las solicitudes para participar en el concurso. "Desde la tercera o la cuarta edición, siempre tenemos más inscripciones que ese límite máximo de 20 equipos. Este año recibimos 26 propuestas, lo que demuestra que el certamen cada vez es más conocido en España", destaca el director del festival, José Ramón Mañeru.

Este fin de semana participarán 20 equipos llegados desde Zaragoza, Huesca, Madrid, Valencia, Álava, Vizcaya, Murcia, Albacete y La Rioja, con un perfil muy diverso y edades comprendidas entre los doce y los 75 años. Tal y como apunta Mañeru, el concurso atrae cada vez a más profesionales del sector audiovisual y a estudiantes de centros especializados como el CPA Salduie, el Instituto Los Enlaces de Zaragoza o la ECAM de Madrid. De hecho, es muy habitual que los cortos ganadores se presenten en diferentes festivales del ámbito regional y nacional.

Uno de los rodajes en una pasada edición del festival. / Belchite de película

De esta forma, el certamen lleva ya muchos años consolidando a Belchite como escenario cinematográfico y poniendo en valor el patrimonio histórico de la localidad (sobre todo el Pueblo Viejo). "Cuando lo impulsamos también queríamos que equipos con menos medios tuvieran la posibilidad de rodar en localizaciones que históricamente han sido muy demandadas", indica Mañeru.

En este sentido, no hay que olvidar que Belchite ha acogido numerosos e importantes rodajes aprovechando las ruinas que dejó tras de sí la guerra civil. El precursor fue Terry Gilliam con ‘Las aventuras del barón Munchausen’ (1988), pero después desembarcaron Albert Boadella con ‘¡Buen viaje, excelencia!’ (2003), Guillermo del Toro con ‘El laberinto del fauno’ (2006), Agustí Villaronga con ‘Incierta gloria’ (2017) y hasta una película de Marvel: ‘Spider-Man: Lejos de casa’ (2019). El pueblo viejo también acogió a finales de 2024 el rodaje de la serie ‘The walking Dead Daryl Dixon’, por no hablar de los actores que han aterrizado en el municipio. Hasta Arnold Schwarzenegger lo visitó en 2016 para rodar en las ruinas del pueblo zaragozano el anuncio publicitario de un videojuego.

"Al final, el pueblo viejo se ha convertido en un símbolo con una gran fuerza visual y es normal que los directores quieran venir a rodar aquí. Cada año se graban como mínimo dos o tres anuncios", apunta Mañeru.

Más de 1.200 participantes

Los cortos que se rodarán este fin de semana en Belchite de película deberán tener una duración máxima de seis minutos y tendrán que incorporar al menos dos localizaciones reconocibles del municipio, entre ellas espacios del Pueblo Viejo. Todos ellos optarán a diferentes galardones, aunque el objetivo es llevarse el Premio Belchite de Película, dotado con 1.500 euros.

Otro de los reconocimientos más importantes del certamen será el de la trayectoria, que en esta edición lo recibirá Juanjo Artero en homenaje a sus más de 45 años vinculado al teatro, al cine y a la televisión. El actor madrileño será el encargado de entregar el sábado el primer premio en la gala de clausura, mientras que este viernes también asistirá a la proyección de ‘su’ película ‘El río que nos lleva’ (1989).

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Lo único que falta por desvelar es la palabra y el objeto sorpresa que deberán aparecer obligatoriamente en todos los cortos. "Como casi siempre serán guiños al mundo cinematográfico", señala Mañeru, que recuerda que el festival ha reunido ya a más de 1.250 participantes desde su creación.