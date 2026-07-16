Confirmado: este verano no habrá visitas a una de las ermitas más emblemáticas del Pirineo aragonés

Desde hace más de 30 años (desde 1994), la Iglesia de Santa María de Iguacel en el valle de la Garcipollera junto a Castiello de Jaca abría durante 45 días en julio y agosto de la mano de la Asociación Sancho Ramírez que se encargaba de realizar las visitas y de que el templo estuviera en condiciones para que los visitantes pudieran conocerlo y disfrutarlo. Este año, sin embargo, no se abrirán las puertas del lugar.

La asamblea General de la Asociación Sancho Ramírez ha acordado esta semana por unanimidad ratificar el acuerdo adoptado el pasado 5 de junio, manteniendo la decisión de no asumir la apertura al público de la iglesia mientras permanezcan vigentes las actuales condiciones impuestas para el acceso y utilización de la pista forestal.

La asociación considera que una entidad cultural, integrada exclusivamente por voluntarios y sin ánimo de lucro, no puede asumir responsabilidades que corresponden a las Administraciones competentes y a la propiedad del monumento, que es una de las joyas más importantes del románico aragonés del siglo XI.

Después de más de tres décadas de dedicación altruista, la asociación entiende que su compromiso con Santa María de Iguácel permanece intacto, pero que dicho compromiso "debe desarrollarse dentro de unas condiciones proporcionadas, razonables y compatibles con la naturaleza de una entidad de voluntariado cultural".

El pasado mes de junio, la Dirección Provincial de Medio Ambiente mostró su disposición a mantener un diálogo con la asociación con el fin de buscar una solución que permitiera reanudar este servicio que la entidad ha venido prestando de forma totalmente voluntaria durante más de 30 años. Fruto de ese ofrecimiento, el día 21 de junio, representantes de la Asociación Sancho Ramírez tuvieron una reunión en Huesca con el Director Provincial de Medio Ambiente. Posteriormente, el 7 de julio, se realizó una visita conjunta a la Iglesia de Santa María de Iguácel con responsables técnicos de la Administración para analizar sobre el terreno la problemática existente y estudiar posibles alternativas.

Durante dicha reunión, la asociación manifestó que cualquier modificación del acuerdo adoptado por la asamblea únicamente podría producirse si la Administración presentaba un compromiso escrito que modificara de forma efectiva las condiciones que habían motivado la decisión inicial.

Visita técnica

El borrador remitido por la Administración el día 10 de julio fue analizado por la Junta Directiva, apreciándose que las condiciones propuestas eran, en lo sustancial, las mismas que ya venían aplicándose en ejercicios anteriores, manteniéndose las responsabilidades atribuidas a la asociación.

Esta circunstancia fue comunicada inmediatamente a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, indicando que el documento recibido no reflejaba los cambios planteados durante la visita técnica y que, por tanto, no existían elementos suficientes para proponer a la Asamblea la revocación del acuerdo adoptado el pasado mes de junio.

La Asamblea General de la Asociación Sancho Ramírez el día 13 de julio de forma extraordinaria, y tras conocer detalladamente todas las gestiones realizadas, los socios acordaron por unanimidad mantener el acuerdo inicialmente adoptado. La asociación agradece la disposición al diálogo mostrada por la Dirección Provincial de Medio Ambiente y reitera su voluntad de seguir colaborando con todas las Administraciones Públicas en cuantas iniciativas contribuyan a la conservación y difusión del extraordinario patrimonio histórico que representa Santa María de Iguácel.