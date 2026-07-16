El Festival Internacional de Panticosa arranca este viernes con varios conciertos cerca del lleno: música clásica en un entorno único

El Festival Internacional de Panticosa 'Tocando el Cielo' levantará el telón de su decimocuarta edición este viernes, día 17 de julio, con una respuesta del público que sitúa varios de sus conciertos al borde del lleno. Bajo el lema 'Sueños', la cita reunirá hasta el próximo 23 de julio a cerca de 40 músicos profesionales en una programación que combinará música clásica, naturaleza y actividades culturales.

La organización afronta el inicio del certamen con una ocupación cercana al 90% durante el primer fin de semana, especialmente en el concierto inaugural, que ya roza el aforo completo. El festival volverá a convertir el municipio pirenaico en uno de los principales escenarios estivales de la música clásica en Aragón.

La apertura correrá a cargo de la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, acompañada por el Dúo García Esteban, integrado por el clarinetista Francisco A. García y la pianista Carmen Esteban, junto a la violonchelista Mayte García Atienza. El recital, titulado 'Voces de Vida', incluirá además el estreno absoluto de dos obras encargadas expresamente para esta edición a los compositores José Manuel García Hormigo y Jesús Rueda, Premio Nacional de Música 2004.

El ciclo principal continuará con actuaciones protagonizadas por algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional. Moisés Sánchez, Ana Valderrama y Pablo Martín Caminero presentarán Falla Imaginario; el Dúo Apellániz ofrecerá España Soñada; AniMa DUO interpretará L'éveil d'AniMa; Francisco Antonio García actuará junto al Cuarteto Seikilos con Un sueño truncado; Antón & Maite Piano Dúo llevarán al escenario Sueños de Ida y Vuelta; y el festival concluirá con Un sueño hecho realidad, protagonizado por Spanish Brass, Premio Nacional de Música 2020.

La programación volverá a extenderse más allá del auditorio con el Festival OFF, que acercará la música a distintos espacios de Panticosa mediante los tradicionales Vermut-Concierto, este año a cargo de Maria Confussion y Tetraphilla Ensemble. También se celebrará una excursión musical por los Senderos Apadrinados de Hoz de Jaca con el Dúo formado por Stoyan Paskov y Víctor Serrano.

Música, literatura y artes visuales

La programación multidisciplinar se completará con un ciclo de conferencias en el que participarán la artista Eva Armisén, que reflexionará sobre la relación entre música y artes visuales; Antonio Bayona, con una charla titulada 'El sueño de la razón'; y el escritor Manuel Vilas, que presentará 'Islandia' junto a Loredana Vitale dentro del ciclo 'Leer para ver', promovido por la Fundación Caja Rural de Aragón.

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Con el Pirineo como escenario y una programación protagonizada por intérpretes nacionales e internacionales de primer nivel, el Festival Internacional de Panticosa encara una nueva edición consolidado como una de las grandes citas culturales del verano aragonés. El certamen cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Panticosa y la Fundación Caja Rural de Aragón, el apoyo del Balneario de Panticosa y Bodegas Enate, y mantiene reconocimientos como la etiqueta EFFE Label de los Festivales Europeos y el Sello Cultura y Mecenazgo.