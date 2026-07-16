El pequeño pueblo de Teruel que se convierte este fin de semana en la capital del cine de vampiros: un viaje de película al mito de Drácula

Castelnou volverá a convertirse este fin de semana en un punto de encuentro para los aficionados al séptimo arte con la celebración de la quinta edición de 'Un Fin de Semana de Cine', una cita cultural que este año girará en torno al universo de Drácula y el cine de vampiros. Las jornadas, que tendrán lugar del 17 al 19 de julio, ofrecerán un amplio programa de actividades gratuitas que combinará cine, literatura, música, formación y divulgación.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el taller de cine, que ha completado las 20 plazas disponibles, consolidándose como una de las propuestas con mayor aceptación del festival. Durante tres días, los participantes conocerán todas las fases de una producción audiovisual, desde la planificación hasta el rodaje de una pieza cinematográfica que se grabará en la iglesia de Castelnou y en la cripta gótica de Jatiel.

La programación cinematográfica propone un recorrido por algunas de las películas más representativas de la historia del mito de Drácula, desde el cine mudo hasta las grandes producciones contemporáneas.

El festival arrancará el viernes con la proyección de 'Nosferatu' (1922), de F. W. Murnau, que se exhibirá en la iglesia de Castelnou con acompañamiento musical en directo a cargo de Naos, recuperando el formato original de las proyecciones del cine mudo.

Un viaje por el cine de vampiros

Esa misma jornada podrá verse 'Drácula de Bram Stoker' (1992), dirigida por Francis Ford Coppola. El sábado será el turno de 'El baile de los vampiros' (1967), de Roman Polanski, mientras que la clausura llegará el domingo con 'Drácula' (1931), la película protagonizada por Bela Lugosi que fijó la imagen del célebre conde en el imaginario colectivo.

El programa se completa con la proyección de los cortometrajes aragoneses Stari Poznanici, de Antonio Tausiet, y Beware, de José A. Delgado.

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Más allá del cine, las jornadas incluirán la exposición 'Drácula en el cartel cinematográfico', comisariada por Roberto Sánchez López; el recital 'Poética líquida', de Víctor Guiu; la conferencia 'Vestir la eternidad. Un análisis de sangre al vampiro en el cine', impartida por Pilar Sicilia, y una mesa redonda dedicada a la presencia del vampiro en el cine y la cultura popular.