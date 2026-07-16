La preciosa cascada del Pirineo aragonés en la que se relaja Megan Montaner: "Cuando empiezo a ver las montañas me cambia el estado de ánimo"

Con su última película, ‘Haciendo amigos’, recién estrenada, la actriz oscense Megan Montaner, que comparte elenco con Antonio Resines y Quim Gutiérrez, ha compartido recientemente su gusto por el Pirineo Aragonés en sus redes sociales.

Este mismo mes de julio, Montaner deberá desplazarse a Kenia para el rodaje del nuevo film de Nacho G. Velilla, ‘Si los muertos hablaran’, que también contará con las actuaciones de Carmen Machi, Hugo Silva y Maribel Verdú. Sin embargo, a pesar de su agenda apretada, la actriz señala la importancia de los Pirineos en su vida: “Cada vez que voy al Pirineo, me empiezo a poner contenta, me relajo, las pulsaciones se me bajan; me da tranquilidad, me da paz y lo necesito para relativizar todos los problemas que poco a poco me voy cargando a la mochila", asegura en una entrevista concedida a Cosmpolitan.

Asimismo, siempre que es posible, acompañada de su pareja y sus dos hijos, las montañas aragonesas se convierten en su refugio, como ella misma ha compartido en sus redes sociales. Su última visita fue a la magnífica cascada de Argualas, situada cerca del Balneario de Panticosa y de la Ermita de Santa Elena; “Inevitablemente, es como que cuando llego allí lanzo la mochila al vacío. Me ayuda muchísimo, la verdad, necesito estar conectada con la naturaleza.”

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El proyecto ‘Haciendo amigos’, dirigido por David Marqués, lleva una semana en cartelera y resulta de gran interés para aquellos que quieran acercarse a la comedia española desde una perspectiva diferente: el humor y la emoción son el hilo conductor de una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios a través de un ejercicio de autocrítica.