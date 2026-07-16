Zaragoza tendrá su propia feria de arte contemporáneo: se celebrará en el Centro de Historias y vendrán galerías de toda España

Zaragoza tendrá su propia feria de arte contemporáneo. Será una especie de Arco en miniatura que se celebrará del 12 al 15 de noviembre bajo el nombre de Zaragoza Art Fair. La cita se desarrollará en tres espacios municipales: el Palacio de Montemuzo, el Torreón Fortea y el Centro de Historias, pero será en este último emplazamiento donde se celebrará el salón de arte como tal. Participarán galerías aragonesas –como Kaffel, Antonia Puyó, Olga Julián y Carmen Terreros–, pero también otras llegadas de fuera de la comunidad. Algunas de ellas de gran prestigio en el sector, como la barcelonesa 3 Punts o la asturiana Aurora Vigil.

Todas ellas instalarán sus estands en el Centro de Historias con un enfoque netamente comercial. Es decir, el objetivo es vender obras de arte y atraer a coleccionistas y galeristas. En este sentido, la feria ayudará a impulsar la proyección de muchos artistas aragoneses que actualmente trabajan con las citadas galerías locales. De hecho, otro de los objetivos es reivindicar a la ciudad como "referencia regional del arte contemporáneo".

La Zaragoza Art Fair abrazará el espíritu de algunos de los salones que todos los años orbitan en torno a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco), como pueden ser JustMad o Art Madrid. Pero, por suerte para los ciudadanos aragoneses, habrá una diferencia: la primera edición de Zaragoza Art Fair será gratuita.

Las galerías se instalarán en el Centro de Historias y la entrada será gratuita. / ep

Según ha podido saber este diario, la cita se completará con otras dos propuestas en las citadas salas municipales. El Torreón Fortea acogerá esos días una exposición monográfica de un artista llegado de la ciudad francesa de Guéthary (Guetaria), que será la localidad invitada de esta edición. Con esta muestra, la feria adquiere un carácter internacional (más allá de las obras de los artistas extranjeros que podrán verse en el salón del Centro de Historias).

El Palacio de Montemuzo, por su parte, albergará obra gráfica y piezas del siglo XX. Asimismo, la cita programará mesas redondas y encuentros con artistas, comisarios y galeristas, convirtiendo a la feria en un punto de encuentro profesional para el sector.

La I Zaragoza Art Fair (FAZ, por las siglas, Feria de Arte de Zaragoza en castellano), es una iniciativa impulsada por Genel Romero y Ana Suárez Gisbert. La zaragozana Genel Romero es directora de licencias de Agatha Ruiz de la Prada y directora de CoolHunting Madrid. Desde hace seis años dirige el proyecto Distrito Activo del Casco Histórico de Zaragoza, iniciativa del Ayuntamiento y el PICH alineada con los valores de ZAF, que fomenta la dinamización cultural, la colaboración entre agentes creativos y la puesta en valor del patrimonio urbano.

Ana Suárez Gisbert es una abogada madrileña, comisaria, asesora y tasadora especializada en arte y antigüedades. Dirige el Programa de Coleccionismo de Art Madrid, donde impulsa el desarrollo del coleccionismo y el acercamiento de nuevas generaciones al arte.

Apoyo institucional

Su proyecto ha sido recibido con los brazos abiertos tanto por el Gobierno de Aragón como por el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, la alcaldesa Natalia Chueca anunció la celebración de la feria este miércoles en el debate sobre el estado de la ciudad.

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Esta primera edición de la cita nace con vocación de permanencia y "aspira a consolidarse como un espacio profesional" en la capital aragonesa. En un principio se llegó a barajar celebrar la feria en los antiguos depósitos de agua del parque Pignatelli o en la sala Multiusos, pero finalmente se optó por el Centro de Historias.