Cuando Arnold Schwarzenegger rodó en Belchite: estas son las principales películas que se han grabado en el Pueblo Viejo
Con motivo de la celebración de la novena edición del certamen Belchite de película, recordamos algunas de los filmes rodados en la localidad aragonesa
Antonia Nicoloso
Fue en agosto de 1937 cuando, uno de los ataques más violentos de la Guerra Civil Española, destruyó completamente el pueblo de Belchite, ubicado a 40 minutos de la capital aragonesa. La localidad fue reconstruida desde cero en las cercanías de los escombros, dejándolos como un recordatorio de este pasaje de la historia. No obstante, las ruinas adquirieron un nuevo significado gracias al cine.
Con motivo de la celebración de la novena edición de Belchite de película, recordamos cuando Terry Gilliam, el ex-Monthy Pyton, llegó con el rodaje de ‘Las aventuras del barón Munchausen’ en 1988. Con el éxito de la película de Sarah Polley y Uma Thurman, otros cineastas se vieron inspirados por los restos históricos. Tal fue el caso de Albert Boadella con ‘¡Buen viaje, excelencia!’ (2003) o Guillermo del Toro con ‘El laberinto del Fauno’ (2006).
Más recientemente, destacan Agustí Villaronga con ‘Incierta Gloria’ (2017) y uno de los grandes nombres de Marvel: ‘Spider-Man: Lejos de casa’ (2019). Asimismo, las ruinas de Belchite también acogieron más recientemente escenas de la serie ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ (2023), por no hablar de los numerosos anuncios publicitarios que alberga cada año.
Sin duda, uno de los actores más importantes que ha estado en las ruinas de Belchite ha sido Arnold Schwarzenegger. El intérprete de 'Terminator' las visitó en 2016 para rodar el anuncio publicitario de un videojuego bélico ('Mobile Strike'). El rodaje se planificó con gran secretismo, pero la casualidad hizo que acabara destapándose el mismo día que se realizó. Y es que los jugadores del equipo de fútbol de la localidad se enteraron, acudieron al Pueblo Viejo y lograron que el conocido actor y exgobernador de California se bajara del todoterreno en el que iba y se hiciera fotos con ellos. Las instantáneas empezaron a correr como la pólvora por las redes sociales.
Todos estos proyectos audiovisuales han convertido a la localidad zaragozana en un referente en espacios cinematográficos.
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