La campaña arqueológica en Los Bañales, en alerta por el incendio de las Cinco Villas: "Ayer se veían las llamas en el horizonte e impresionaba bastante"

El incendio de Uncastillo también está afectando a la campaña de excavación de este verano en el yacimiento de Los Bañales. Los arqueólogos han podido seguir trabajando en la antigua ciudad romana, pero el fuego ha obligado a suspender la visita guiada que estaba prevista para este sábado.

"Dentro de lo que cabe estamos lejos, porque del yacimiento a Uncastillo hay algo más de 15 kilómetros, pero lógicamente no tiene ningún sentido concentrar aquí a tanta gente tal y como está la situación", ha indicado a este diario el director científico del proyecto arqueológico, Javier Andreu, que ha trasladado su "solidaridad" con todos los vecinos de la comarca de las Cinco Villas.

"Estamos en alerta y preocupados por los que han tenido que ser desalojados. Al final llevamos muchos años aquí y todos tenemos amigos y conocidos en Uncastillo. Es una tragedia lo que está pasando", ha lamentado Andreu.

Los arqueólogos en el yacimiento, con la nube de humo de fondo. / javier andreu

Cuando los arqueólogos han acudido este viernes por la mañana al yacimiento han visto una nube de humo bastante extensa. "Luego se ha disipado y ahora a última hora de la mañana ha vuelto a aparecer", ha comentado Andreu, quien ha subrayado que el momento más inquietante lo vivieron este jueves por la noche: "Ayer cenamos en Layana. Cuando salimos ya era de noche y se veían las llamas en el horizonte. Ahí sí que nos asustamos porque impresionaba bastante. Además, olía a humo".

No obstante, los alcaldes de los municipios les tranquilizaron asegurando que las llamas no se iban a acercar al yacimiento, por lo que decidieron seguir trabajanado. El próximo domingo 26 de julio, por cierto, está previsto que se celebre una jornada de puertas abiertas para explicar los últimos hallazgos.

El yacimiento sigue dando sorpresas

La campaña de este verano (ya se han realizado 18 de forma consecutiva) está sacando a la luz hallazgos relevantes, como un horno de producción de tejas y de vidrio de la época altoimperial, entre el siglo I y el III d. C. También han aparecido piezas curiosas, como un colgante de hueso o una lunula descubiertos en el decumanus septentrional de la ciudad.

Los hallazgos descubiertos por el momento en esta campaña quedan lejos de otros más importantes y recientes (como el edificio con columnas descubierto en el verano de 2022), pero ejemplifican que Los Bañales siguen siendo una gran ventana al mundo romano. No hay que olvidar que la antigua ciudad romana, de la que se desconoce su nombre y que llegó a albergar a 2.500 habitantes entre los siglos I a.C. y III d.C., contó con unas importantes termas, uno de los foros mejor conservados del norte peninsular y hasta un acueducto del que se conservan 32 de los 70 pilares que se supone que debió tener.

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La antigua urbe se extendía a lo largo de 20 hectáreas. Además de viviendas particulares bien conservadas, también se han hallado importantes cerámicas y calles con sus pasos de cebra elevados para los peatones.