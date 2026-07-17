El cómico José Luis Calero llega al Teatro de las Esquinas con su nuevo espectáculo 'Humorista de guardia'

El Teatro de las Esquinas acogerá este sábado, 18 de julio, la actuación del humorista José Luis Calero, que presentará en Zaragoza su nuevo espectáculo 'Humorista de guardia', dentro de la tercera gira nacional de su carrera. La función comenzará a las 20.30 horas y tendrá una duración aproximada de 100 minutos.

Calero regresa a los escenarios tras el éxito de sus dos anteriores giras con un montaje en el que convierte las preocupaciones cotidianas en el eje central de un monólogo cargado de humor. El espectáculo está recomendado para mayores de 14 años y las entradas pueden adquirirse desde 18 euros en venta anticipada.

Con más de un millón y medio de seguidores entre todas sus redes sociales, el cómico andaluz se ha consolidado como una de las figuras más populares del humor en internet, trasladando ahora ese estilo cercano y desenfadado a los escenarios de todo el país.

Una receta de humor contra las preocupaciones

En 'Humorista de guardia', José Luis Calero parte de una idea sencilla: en un contexto marcado por las preocupaciones laborales, familiares, económicas o relacionadas con la salud, el público necesita desconectar y reírse de los problemas del día a día.

A lo largo del espectáculo, el humorista propone una particular "receta" basada en el humor, invitando a los asistentes a dejar a un lado las preocupaciones durante algo más de hora y media mediante anécdotas, situaciones cotidianas y un estilo muy cercano al público.

El montaje juega con el lenguaje de las consultas médicas para presentar el humor como el mejor remedio, con referencias constantes a una imaginaria "pastilla del humor" que acompaña cada uno de los momentos del espectáculo.

Tercera gira nacional

La actuación en Zaragoza forma parte de la tercera gira nacional de José Luis Calero, que continúa recorriendo distintos teatros españoles tras el respaldo obtenido en sus anteriores montajes.

El espectáculo se representará este sábado en el Teatro de las Esquinas, situado en Vía Universitas 30-32. Las entradas tienen un precio de 18 euros en venta anticipada, 20 euros el mismo día de la función y 16 euros para grupos de más de 15 personas.

Noticias relacionadas

Con esta cita, el espacio escénico zaragozano incorpora una nueva propuesta de humor a su programación estival, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del directo de uno de los creadores de contenido y monologuistas con mayor seguimiento en el panorama nacional.