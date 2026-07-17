La Diputación de Zaragoza expone en Ejea el proyecto artístico y político 'Ceniza y siembra'

La Diputación de Zaragoza expone desde este jueves en el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea el proyecto artístico y político 'Ceniza y siembra', que puede visitarse hasta el 29 de noviembre. La muestra, organizada en colaboración con la Asamblea Ciudadana por la Paz y comisariada por la artista multimedia Pilar Catalán, forma parte de la iniciativa 'Parar las guerras. Artistas por la Paz', que reúne a un centenar de creadores aragoneses para reivindicar el papel del arte como herramienta de conciencia, memoria y defensa de los derechos humanos.

La exposición ha sido inaugurada por la vicepresidenta de la DPZ y alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, y por la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro. Esta segunda etapa del proyecto se desarrolla a través de cuatro exposiciones celebradas durante 2026 en distintos espacios culturales de Zaragoza como son 'Auschwitz/Gaza', en el Edificio San Valero; 'No a los conflictos bélicos y al colonialismo', en el Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza; 'Cuando el silencio no es paz, es ausencia', en la Fundación CAI.Centro Joaquín Roncal; y 'África, donde la tierra sangra', en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zaragoza.

Para Ejea, ha asegurado su alcaldesa, es un orgullo formar parte de este recorrido cultural y ofrecer un espacio donde el arte se convierta en un vehículo de encuentro, pensamiento y participación. “El arte tiene la capacidad de despertar conciencias, generar preguntas y ampliar nuestra forma de comprender el mundo y por eso, desde las instituciones públicas, debemos seguir apoyando proyectos como este que fomentan el pensamiento crítico, promueven el diálogo y contribuyen a fortalecer los valores democráticos a través de la sensibilidad, la creatividad y el conocimiento compartido”.

Una muestra que reúne a 40 artistas

La exposición 'Ceniza y siembra' reúne 44 obras de arte, 44 textos y cinco piezas audiovisuales, creadas por 40 artistas de Aragón, que han donado generosamente sus trabajos para destinarlos a subastas y ventas solidarias. A través de diferentes lenguajes del arte contemporáneo, las obras construyen un puente hacia la paz y la solidaridad, invitando a la reflexión sobre las consecuencias humanas de los conflictos armados y la responsabilidad colectiva frente a la violencia.

El proyecto cuenta, además, con la valiosa colaboración de profesionales de diversas disciplinas culturales —música, danza, poesía, artes visuales y creación audiovisual— que, mediante recitales, conciertos y acciones artísticas, han contribuido a ampliar el alcance social y cultural de la iniciativa.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea desarrollará un amplio programa de actividades interdisciplinares dirigido a todos los públicos, que incluirá talleres de grabado, fotografía, inteligencia artificial y realidad virtual, proyecciones audiovisuales y un ciclo de conferencias, fomentando el diálogo entre arte, pensamiento y ciudadanía.

La primera fase de ‘Parar las guerras. Artistas por la Paz’ se presentó en 2025 en el IAACC Museo Pablo Serrano, con la participación de 60 artistas. Con ‘Ceniza y Siembra’, el proyecto alcanza el centenar de creadores implicados y consolida una red de colaboración artística y ciudadana que reivindica el compromiso de la cultura con la paz, la memoria y los derechos humanos.

Horarios de apertura

La exposición puede visitarse los viernes, sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30, hasta el 29 de noviembre.

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El Centro de Arte y Exposiciones de Ejea es propiedad de la Diputación de Zaragoza y se configura como uno de los principales escaparates del arte actual en la provincia de Zaragoza y Aragón. Se inauguró en 2016 con una clara vocación de fomento y dinamización de la cultura contemporánea en el medio rural zaragozano. Para ello, cuenta con unas punteras instalaciones de más de 2.000 metros cuadrados de superficie repartidas en varias plantas articuladas en torno a un gran patio central acristalado de arquitectura diáfana y contemporánea.