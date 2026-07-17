Fuendetodos exhibe una reedición de los Caprichos de Goya realizada por el zaragozano Juan M. Moro
La sala Ignacio Zuloaga acoge desde este viernes 17 de julio la exposición 'Caprichos de Mannekind', una reedición de Juan M. Moro de los famosos grabados de Goya
El Periódico de Aragón
El Museo del Grabado de Goya en Fuendetodos muestra hasta septiembre la exposición 'Caprichos de Mannekin' del artista, ensayista y catedrático de dibujo Juan M. Moro, una reedición de la célebre serie de grabados 'Los Caprichos' del pintor zaragozano, considerada uno de los ejercicios críticos más importantes de la historia del arte español.
La exposición reúne 80 estampas de base fotográfica que actualizan el proyecto goyesco, reinterpretando su espíritu crítico para reflejar la disparatada condición humana en clave contemporánea, han informado fuentes de la Diputación de Zaragoza.
El protagonista de las imágenes es Mannekin -termino traducible como "especie humana"-, una figura que se inscribe en la tradición de los maniquíes de posado empleados por los artistas desde el Renacimiento, y que se ha convertido en intérprete de múltiples rasgos de carácter y hábitos sociales, actuando como prototipo a escala de la especie humana a la que representa.
El proyecto, adaptado a las circunstancias de su propio tiempo histórico, no se conforma con ofrecer lecturas satíricas sobre costumbres actuales, sino que amplia ese planteamiento para explorar las contradicciones humanas, invitando al espectador a reflexionar sobre cuestiones de la actualidad. La propuesta resulta además arriesgada porque, frente a un discurso social, político y artístico, se atreve a plantear un estudio caracterológico de la especie humana entendida desde su semejanza estructural y esencial.
Premio Nacional de Grabado
"Me muevo entre la banalidad y la profundidad", ha explicado este viernes el artista en una rueda de prensa acompañado por la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, y el gerente del Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, Ricardo Centellas.
Lázaro ha expresado que esta exposición es una creación que tiene identidad propia y que recupera el espíritu crítico de Goya al invitarnos a reflexionar sobre diversas cuestiones. "La muestra es un magnífico ejemplo de ese diálogo entre pasado y presente y nos invita a reflexionar sobre nuestros comportamientos, nuestras contradicciones y los grandes retos de la sociedad actual", ha indicado Lázaro.
Premio Nacional de Grabado en el año 2000, Juan M. Moro es un artista con más de 30 años de trayectoria avalada por exposiciones en el Museo Nacional de Altamira, el Museo Pérez-Comendador o el Barjola de Gijón y ha sido seleccionado para ganar premios en certámenes nacionales e internacionales, además de haber sido invitado en centros importantes de la gráfica por varios países extranjeros.
La exposición 'Caprichos de Mannekind' podrá visitarse en el Museo del Grabado de Goya de Fuendetodos de martes a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Con esta propuesta, la Diputación de Zaragoza reafirma su apuesta por una programación que mantiene vivo el legado del artista aragonés mediante proyectos que dialogan con su pensamiento desde la creación contemporánea.
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