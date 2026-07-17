Hugo Bolívar y Todos los Tonos y Ayres protagonizan el segundo fin de semana del Festival EnClaves en la Hoya de Huesca

El Festival EnClaves, ciclo de música clásica, antigua y patrimonio de la Comarca de la Hoya de Huesca, regresa con dos propuestas que recorren la transformación musical de los siglos XVI y XVII y los intercambios culturales de la Ruta de la Seda. Los conciertos tienen lugar en la iglesia de San Esteban de Aniés y en la iglesia de San Jorge de Alcalá de Gurrea y ambos comienzan a las 20.30 horas.

El fin de semana musical comienza este viernes en Aniés con Hugo Bolívar acompañado por Belisana Ruiz (vihuela y tiorba) y Marc de la Linde (viola de gamba), que presentan 'Ad lucem', un recorrido sonoro por la evolución musical hacia los afectos que transformó Europa entre los siglos XVI y XVII.

El programa explora el tránsito del Renacimiento al Barroco a través de piezas que revelan la búsqueda de emoción, contraste y expresividad, interpretadas en un espacio patrimonial que data del siglo XII y que tiene una fusión de origen románico y arquitectura barroca.

La programación continuará el sábado en Alcalá de Gurrea con Todos los Tonos y Ayres, que ofrecerán 'Hija de la seda', un viaje musical que recorre la Ruta de la Seda desde la Europa del siglo XIII hasta la China imperial de la dinastía Yuan.

El ensemble, especializado en repertorios interculturales, combina instrumentos históricos, músicas tradicionales y narrativas sonoras que muestran la riqueza de los intercambios culturales entre Oriente y Occidente.

Noticias relacionadas

Ambos conciertos serán de entrada libre hasta completar aforo y, además, se seguirá invitando al público a participar en la iniciativa Memoria EnClaves para repetir un artista y un espacio en la XV edición de EnClaves.