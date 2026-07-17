La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana terminan sus conciertos en Pirineos Sur bañándose en el embalse de Lanuza

El segundo fin de semana de Pirineos Sur 2026 ha comenzado este jueves por todo alto, con todas las entradas vendidas para ver a dos de los grupos españoles de rock de raíz con más reconocimiento del momento: La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana. Más de 4.500 seguidores han acudido a Lanuza para vibrar con sus enérgicas canciones.

Han abierto la noche Sanguijuelas del Guadiana, que con tan solo un disco, Revolá, y apenas dos años después de su formación, ya han conquistado a una ferviente legión de seguidores y llenado grandes recintos. Los de Casas de Don Pedro lo han logrado gracias a su original mezcla de rock y su propio concepto de verbena. Así que no es de extrañar que el concierto se haya convertido en toda una gran fiesta con temas irresistibles como 100 amapolas, Septiembre, Jaribe o la que da título a su puesta de largo.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol ya sabía lo que es encandilar al público de Pirineos Sur, como atestigua su recordada actuación de 2022, en la que dieron rienda suelta a su pericia a la hora de mezclar, rock, punk y folk. Este jueves han venido a presentar su reciente último trabajo, San Felices, en el que profundizan en ese estilo que les ha elevado al éxito, aunque añadiendo nuevas paletas de sonidos y unas letras más cercanas a su tierra.

El concierto reunió a 4.500 personas. / Pilar Villuendas

Bien uniformados, con sus características camisas blancas y con una excelsa formación que incluye acordeón, banjo o mandolina, además de los clásicos instrumentos de banda de rock, han desarrollado un setlist sin fisuras en el que conviven sus nuevas composiciones (Alsa pa Madrid, Los tiempos que vivimos, No te necesito para ser feliz…), con algunos de sus clásicos (Mil demonios, Una canción para no decir te quiero…). Pero los momentos más enérgicos y cantados llegaron al final de su show, con 1932, Héroes del Sábado y Mañana voy a Burgos. Otro éxito incontestable de los burgaleses.

La emoción ha alcanzado uno de sus puntos álgidos con Hay un fuego dentro, cuando La M.O.D.A. ha invitado a subir al escenario a Sanguijuelas del Guadiana. El encuentro ha simbolizado el vínculo entre dos bandas que, desde lugares y trayectorias distintas, comparten una misma manera de entender la música: proyectos surgidos desde las cocheras, profundamente ligados a sus raíces y convertidos hoy en dos de los máximos exponentes del folk rural contemporáneo. Y su colaboración no terminó ahí, porque el final del concierto ha cerrado con los miembros de La M.O.D.A. y Sanguijuelas del Guadiana lanzándose juntos al pantano de Lanuza, un epílogo perfecto que resume la fiesta y extraordinaria conexión vivida con el público.