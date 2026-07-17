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El XXVI Festival Folclórico de Montearagón reunirá este sábado a grupos de Huesca y Murcia

Este sábado, 18 de julio, se celebrará la vigesimosexta edición del Festival Folclórico Castillo de Montearagón en Huesca. Las actividades culturales se extenderán durante todo el día.

Asociación Estirpe de Aragonia

Asociación Estirpe de Aragonia / Facebook

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El Periódico de Aragón

El XXVI Festival Folclórico Castillo de Montearagón llenará este sábado, 18 de julio, las calles de Huesca de música, danza y tradición con la participación de la Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, la Asociación de Amigos del Castillo de Montearagón y el grupo murciano Asociación Folclórica Coros y Danzas San Antón Peña Huertana ‘La Zaranda’.

El programa comenzará a las 12 horas con la recepción oficial de los grupos participantes en el Ayuntamiento de Huesca, donde se celebrará el habitual intercambio de obsequios entre las agrupaciones.

A las 13 horas los participantes recorrerán el casco histórico de la ciudad para conocer algunos de sus principales enclaves patrimoniales antes de retomar la actividad por la tarde.

El pasacalles arrancará a las 19.30 horas por el centro de Huesca y precederá a la actuación conjunta de los dos grupos participantes, prevista para las 20.30 horas en la plaza López Allué.

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El Ayuntamiento de Huesca invita a vecinos y visitantes a participar en esta vigésimo sexta edición del festival, que busca difundir el folclore tradicional y favorecer el intercambio cultural entre diferentes territorios.

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