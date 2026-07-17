El XXVI Festival Folclórico de Montearagón reunirá este sábado a grupos de Huesca y Murcia
Este sábado, 18 de julio, se celebrará la vigesimosexta edición del Festival Folclórico Castillo de Montearagón en Huesca. Las actividades culturales se extenderán durante todo el día.
El Periódico de Aragón
El XXVI Festival Folclórico Castillo de Montearagón llenará este sábado, 18 de julio, las calles de Huesca de música, danza y tradición con la participación de la Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, la Asociación de Amigos del Castillo de Montearagón y el grupo murciano Asociación Folclórica Coros y Danzas San Antón Peña Huertana ‘La Zaranda’.
El programa comenzará a las 12 horas con la recepción oficial de los grupos participantes en el Ayuntamiento de Huesca, donde se celebrará el habitual intercambio de obsequios entre las agrupaciones.
A las 13 horas los participantes recorrerán el casco histórico de la ciudad para conocer algunos de sus principales enclaves patrimoniales antes de retomar la actividad por la tarde.
El pasacalles arrancará a las 19.30 horas por el centro de Huesca y precederá a la actuación conjunta de los dos grupos participantes, prevista para las 20.30 horas en la plaza López Allué.
El Ayuntamiento de Huesca invita a vecinos y visitantes a participar en esta vigésimo sexta edición del festival, que busca difundir el folclore tradicional y favorecer el intercambio cultural entre diferentes territorios.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados