Zaragoza se convierte este sábado en la capital del 'freestyle': las mejores figuras del rap improvisado llegan a la ciudad

Hay lugares que tienen alma. Algo en ellos es distinto. Basta con recorrer alguna de sus calles para descubrir la historia que esconden y sentir, por un momento, que también formas parte de ella. Y toda alma acaba por encontrar una voz. La de Zaragoza lleva décadas rimando.

La capital aragonesa es una de las grandes cunas del rap español. En sus barrios creció una escena que cambió el rumbo del 'hip hop' nacional y marcó a toda una generación. Este sábado, ese legado volverá a cobrar vida gracias a la Regional de Red Bull Batalla. Más que una simple clasificatoria, la cita supone el regreso de uno de los mayores escaparates del 'freestyle' a una ciudad que lleva años haciendo de las rimas parte de su identidad.

El Palacio de Congresos de Zaragoza acogerá la segunda y última regional de la XXI edición del torneo. A partir de las 18.00 horas, 32 'MCs' subirán al escenario con un mismo objetivo: conseguir una de las seis plazas para la Final Nacional, que se disputará el próximo 6 de marzo en Tenerife. Los clasificados se unirán a los raperos que ya lograron su plaza en Almería y a los cuatro mejores de la pasada edición: Bnet, Dani VK, Alek y Fabiuki.

Sobre la tarima se cruzarán dos generaciones. Algunos llegan con años de trayectoria, victorias y miles de seguidores a sus espaldas. Otros afrontan una de sus primeras grandes oportunidades. Pero en cuanto suene la base, poco importarán ya los títulos y la experiencia. Todos partirán del mismo punto: apenas unos segundos para atrapar una idea, convertirla en rima y conectar con el público aragonés.

Mowlihawk, Sara Socas, Mister Ego y Gazir son algunos de los nombres que más expectación despiertan entre los aficionados. Este último, además, llega con el peso de favorito y un dato difícil de igualar: nadie ha conseguido derrotarlo en una regional.

El asturiano ha participado dos veces en esta fase y ambas terminaron de la misma manera. Ganó en Alicante en 2019 y volvió a hacerlo en Bilbao en 2024. Zaragoza será su tercera parada. Si levanta de nuevo el trofeo, igualará a Skone y Chuty con tres títulos regionales y conservará una marca perfecta: tres participaciones, tres victorias.

Pero Gazir no acaparará todos los focos. Muchos también estarán pendientes de su posible reencuentro con Mister Ego. Si bien es cierto que no existe una rivalidad abierta entre ambos, el recuerdo de sus dos 'batallas' anteriores basta para convertirlo en uno de los duelos más esperados.

Un evento de 'freestyle' que celebró la organización zaragozana Miraelbuenrap hace años. / JOSÉ MIGUEL CALVO

La primera vez que se vieron las caras fue en la Final Nacional de 2021. Gazir acabó aquella noche como campeón de España, pero el madrileño fue el único rival de la primera ronda que consiguió llevarlo hasta la réplica. Tres años después volvieron a coincidir. Esta vez, el asturiano tomó el control desde el principio y ganó sin necesidad de una vuelta extra. Un tercer cruce permitiría a Mister Ego volver a poner a prueba al gran favorito. Y para Gazir sería otra ocasión de demostrar su dominio.

A lo largo de todo el evento, Piezas, C. Terrible y June serán quienes tengan la última palabra. Ellos decidirán qué rimas merecen seguir en la competición. DJ Verse pondrá las bases y More Black Thais y Claudinho conducirán una tarde en la que cada respuesta puede cambiar el rumbo de un enfrentamiento.

En los últimos años, se ha debatido bastante sobre el momento que atraviesa el 'freestyle' en España. A principios de esta década, la disciplina vivió su 'edad de oro': las 'batallas' de los raperos más conocidos sumaban millones de reproducciones en YouTube y llenaban grandes recintos, como el Movistar Arena, con cerca de 20.000 espectadores. Hoy, el fenómeno ya no mueve las mismas cifras y los cruces más vistos rara vez superan el medio millón de reproducciones. No obstante, aunque el 'boom' ya no sea el mismo, el rap improvisado aún cuenta con el apoyo de miles de seguidores que han trascendido la barrera de las modas. Y eso se reflejará este sábado.

Zaragoza y el 'freestyle'

Zaragoza no era anfitriona de una regional de Red Bull Batalla desde hacía ya 13 años. Pero la relación de la ciudad con el 'freestyle' no se detuvo ahí. Mientras el concurso seguía su camino por otros puntos del país, aquí continuaron naciendo nuevos nombres, proyectos y lugares de encuentro. Miraelbuenrap es uno de los mejores ejemplos. Lo que empezó en 2017 con un grupo de jóvenes improvisando en las gradas del centro comercial Augusta terminó reuniendo a miles de aficionados y llevando el nombre de Zaragoza por el mundo.

Por eso, este fin de semana la capital aragonesa volverá a ocupar el lugar que durante mucho tiempo ha ayudado a construir. No será el regreso del 'freestyle'. Será el regreso de Red Bull Batalla a una ciudad que lleva años demostrando que sigue siendo uno de los grandes centros de la improvisación.