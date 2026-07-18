El cortometraje 'El aquello', de Miguel Ángel Ochoa, gana el certamen Belchite de Película

“Reúne todo lo que nos parece más interesante en un cortometraje: un buen guion, una buena edición, un montaje estupendo, una fotografía muy cuidada y una comedia. Y eso es muy complicado de hacer, y más en tan solo seis minutos”. El jurado de la IX edición de Belchite de Película ha decidido otorgar el Premio Belchite de Película 2026 al cortometraje 'El aquello', dirigido por Miguel Ángel Ochoa.

El accésit del concurso ha recaído en ‘Plan B’, dirigido por Javito. El Premio del Público-Aragón TV ha sido para ‘Belchite D’Or, tu villa de vacaciones’, de Javi Gil.

El premio a la mejor Mejor interpretación masculina se ha concedido a Jaime Ocaña, por 'Álvaro mi pisote', y Daniela León y Sara Burdíos han recibido la distinción a Mejor interpretación femenina por 'Las figurantes'. Este corto también ha conseguido el Premio Racord Mejor Guion para Carlos Gargantilla.

'Con vistas al cielo', de Laura Gracia Quiñones y Leyre Blanco Remírez, se ha alzado con el Premio 'Me toca la fibra' Embou. El Premio Mejor Montaje (concedido por La Casa Encantada) ha recaído en Núria Villar, Sara Mora y Mario Bosquet por 'Soplagaitas', y el novedoso Premio al Mejor Vestuario ha sido para Rubén Siso por 'Huellas'.

El jurado ha decidido, además, entregar una mención especial al cortometraje 'Los fantasmones', de Alexandru Turlas.

Creatividad entre bandidos y delantales

En la IX edición del certamen han participado más de 150 personas distribuidas en 20 equipos procedentes de Albacete, Valencia, Madrid, Álava, Huesca, Murcia, Vizcaya, Logroño, Zaragoza y Belchite. Todos ellos han grabado y editado sus obras en Belchite en el transcurso de 24 horas, introduciendo, además, dos elementos que les fueron revelados apenas unos minutos antes de comenzar los rodajes: la palabra ‘bandido’ y un delantal como homenaje al centenario del nacimiento de Eduardo Ducay y Rafael Azcona. La palabra hace referencia al Bandido Fendetestas, personaje principal de El bosque animado (1987), una película de José Luis Cuerda producida por Eduardo Ducay. En cuanto al objeto, el delantal recuerda al que porta Michel Piccoli en una de las escenas de la película La Grand Bouffe (1973), de Marco Ferreri con guion de Rafael Azcona.

Desde la organización del festival, su director, José Ramón Mañeru, ha agradecido a todos los equipos su participación: “El nivel de exigencia es altísimo, pero la pasión y dedicación de los equipos hace posible que superen con creces el desafío. Una vez más hemos sido testigos del talento, la creatividad y el compañerismo que siempre caracterizan a este certamen”. Por su parte, el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha incidido en la importancia que tienen para el municipio citas culturales como esta: “Nos ayudan a proyectar la imagen del municipio y del Pueblo Viejo, nuestro patrimonio y nuestra historia a través de las artes, en este caso, el audiovisual. Siempre es un orgullo ver cómo las calles se llenan de vida y se transforman en un gran plató de cine”.

El jurado encargado de valorar las piezas audiovisuales este año ha estado integrado por José Luis Calejero, integrante del Departamento de Fomento Audiovisual y Nuevos Proyectos de Aragón TV y experto cinematográfico; Elena Cid, directora, guionista y productora; Raúl García Medrano, productor y director del Festival de Cine de Comedia de Tarazona; Chechu León, director de ‘Octubre Corto’, Festival de Cine de Arnedo, en La Rioja; Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales del Palau de la Música de València y directora de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, y María Zaragoza, escritora, guionista y productora.

Premio Belchite de Película Trayectoria para Juanjo Artero

Fuera de concurso, el festival ha reconocido con el Premio Belchite de Película Trayectoria la extensa y versátil carrera del actor Juanjo Artero. Desde su mítico debut en Verano Azul, el madrileño se ha convertido en un rostro imprescindible de la ficción española a través de series como El comisario, largometrajes como No habrá paz para los malvados y una constante y exitosa dedicación al teatro. Actualmente de gira con Asesinato en el Orient Express y a punto de estrenar El club de los poetas muertos, Artero recibe este galardón como homenaje a toda una vida dedicada a la interpretación.

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La realización del certamen es posible gracias a la organización del Ayuntamiento de Belchite con el apoyo de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón ‘Ara Film Fest’, Aragón Film Commission, Aragón TV, La Casa Encantada, Universidad San Jorge, Fundación Caja Rural de Aragón, Embou, MGS Seguros, Diputación Provincial de Zaragoza y Gobierno de Aragón.