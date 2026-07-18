El Festival Internacional de Panticosa 'Tocando el Cielo' se cita con el universo Falla tras llenar en la inauguración

El XIV Festival Internacional de Panticosa Tocando el Cielo'ha comenzado con un rotundo éxito de público, llenando este viernes por completo el Auditorio Teatro del Balneario de Panticosa en un concierto inaugural que ha emocionado a los asistentes y ha marcado el inicio de una intensa semana dedicada a la música clásica en la que este sábado será el turno del pianista y compositor Moisés Sánchez y la violinista Ana Valderrama, acompañados por el contrabajista Pablo Martín Caminero.

Bajo el lema 'Sueños', la edición de este año reúne hasta el próximo 23 de julio a cerca de 40 músicos profesionales, que protagonizarán una programación en la que la música, la naturaleza y la cultura volverán a darse la mano en un entorno privilegiado. La excelente acogida del público confirma la consolidación del festival como una de las grandes citas culturales del verano aragonés.

El concierto inaugural agotó todas sus entradas y varias de las actuaciones previstas para los próximos días están muy cerca de completar el aforo, reflejando el creciente interés por una propuesta artística que combina excelencia musical y naturaleza.

La apertura del festival corrió a cargo de la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, acompañada por el Dúo García Esteban, integrado por el clarinetista Francisco A. García y la pianista Carmen Esteban, junto a la violonchelista Mayte García Atienza.

Juntos ofrecieron el concierto 'Sueños de Vida', una de las grandes citas de esta edición y un programa especialmente significativo para el festival al incluir el estreno absoluto de dos obras encargadas expresamente para esta XIV edición a los compositores José Manuel García Hormigo y Jesús Rueda.

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La inauguración contó con la asistencia de la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien destacó el papel esencial de la cultura como motor de desarrollo para todo el territorio. Durante su intervención, ha defendido que la cultura debe estar presente en todo el territorio y festivales como el de Panticosa "demuestran que la excelencia artística y la vida cultural de primer nivel también tienen lugar en nuestros municipios y comarcas".