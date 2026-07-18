Gazir, de estudiante de Física a maestro del 'freestyle': "Zaragoza es clave para entender el crecimiento de la escena del rap en España"

Gazir es uno de los grandes nombres del 'freestyle' español. El joven asturiano se dio a conocer en 2019, cuando ganó su primera regional de Red Bull Batalla. Desde entonces, ha construido un palmarés que incluye dos títulos nacionales, la FMS Internacional, la FMS Colombia y la FMS World Series. Asentado ya en la élite y viviendo exclusivamente de su pasión, este sábado vuelve a una regional en Zaragoza, que se celebrará en el Palacio de Congresos a partir de las 18.00 horas.

Después de tantos años compitiendo en nacionales e internacionales, este sábado vuelve a una regional. ¿Cómo afronta ese regreso al punto en el que empezó todo?

Es un tipo de evento diferente y esa novedad siempre suma. Me devuelve la inspiración, rompe con la rutina y me obliga a salir de mi zona de confort. Cuando todo acaba pareciéndose demasiado, es fácil perder parte de la motivación. Es cierto que el camino es más largo que ir enlazando competiciones internacionales, pero precisamente ahí está su atractivo. Me permite ponerme a prueba en un contexto distinto y encontrar nuevos estímulos para seguir disfrutando de esto.

Además, ha competido en dos regionales de Red Bull y ha ganado las dos. ¿Ese pleno de victorias le da tranquilidad o, por el contrario, hace que sienta que tiene más que perder?

Mi forma de afrontarlo sería prácticamente la misma, tanto si hubiera perdido una regional como si llevara seis seguidas ganadas. Siempre he sido muy exigente conmigo mismo y, con el tiempo, también he aprendido a convivir con las expectativas de los demás. Siento que me he ganado ese cartel e incluso me gusta competir con él, así que esas dos victorias no cambian demasiado mi manera de llegar a esta regional.

Zaragoza tiene un peso enorme en la historia del rap español. ¿Qué significa para un 'freestyler' competir en una ciudad que ha dado tantos nombres importantes al rap nacional?

Muchísimo. Zaragoza es una de las grandes cunas del rap español y una ciudad clave para entender el crecimiento de la escena. En lo que respecta al 'freestyle' siempre ha sobrado talento, aunque quizá hayan faltado más oportunidades, infraestructura y eventos. Un buen ejemplo es la gente de Miraelbuenrap, con la que tengo una muy buena relación desde 2019, cuando coincidimos después de mi primera Red Bull. Desde entonces hemos seguido colaborando.

En cuestión de unos meses ha ganado la FMS World Series y la FMS Colombia. Desde fuera parece que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. ¿Usted también lo siente así?

Los títulos no siempre reflejan el nivel real de un competidor. He tenido etapas en las que sentía que rapeaba muy bien, pero los resultados no acompañaban. Aun así, ganar da confianza y creo que la temporada pasada supuso mi consolidación definitiva. La FMS Colombia y la World Series me hicieron sentir que había dado un paso más, pero en el 'freestyle' no puedes vivir de lo que hiciste ayer: mantenerse arriba es mucho más difícil que llegar.

¿Quiénes fueron sus referentes cuando empezó?

Me metí en el mundo del 'freestyle' en 2016, cuando destacaban nombres como Skone, Arkano, Blon o Chuty. Con el tiempo, dejaron de ser figuras a las que miraba desde lejos y se convirtieron en compañeros con los que he compartido escenario, victorias, derrotas y muchos aprendizajes. Hoy me inspiran más personas menos expuestas o que quizá ya no compiten, como Botta, que fue uno de los primeros en abrirse camino en Asturias y me apoyó mucho cuando empecé.

En alguna ocasión ha dicho que le gustaría llegar a ser el mejor de la historia. Cuando piensa en nombres como Chuty o Aczino, ¿cree que ya está en ese punto?

Creo que ya estoy en esa mesa, aunque a veces incluso a mí me cuesta verme ahí. A veces se me olvida que llevo desde 2019 compitiendo al máximo nivel sin parar. Ya son siete años y, visto con perspectiva, creo que esa trayectoria también tiene mucho valor. Ahora bien, una cosa es estar ahí y otra muy distinta ser el mejor de la historia. Para eso todavía me falta tiempo. Competidores como Chuty, Aczino o Skone llevan 15 o 20 años manteniéndose en la élite, y eso tiene un mérito enorme.

Hay quien dice que el 'freestyle' ya no mueve tanta gente como hace unos años. ¿Usted también lo percibe o cree que simplemente ha cambiado la forma de consumirlo?

Creo que, en general, ha cambiado la forma en la que consumimos contenido. Ya no es tan habitual que una 'batalla' alcance un millón de visitas en YouTube, igual que tampoco ocurre con el resumen de un partido de fútbol. En cambio, un vídeo viral en TikTok puede llegar a diez millones de reproducciones con facilidad. La viralidad sigue existiendo, solo que se mueve de otra manera. Recuerdo que en mi primera Nacional de Red Bull se agotaron más de 20.000 entradas antes incluso de conocerse todos los clasificados. Hoy probablemente eso no pasaría. Pero también creo que eso habla muy bien del 'freestyle': ha sabido sobrevivir después de dejar de ser una moda.

¿Se puede vivir hoy del 'freestyle' o sigue siendo un camino complicado?

Sí, se puede. Yo, por suerte, llevo viviendo del 'freestyle' desde 2021. Siempre lo he compaginado con los estudios porque desde pequeño me ha gustado mucho la Física. Nunca fue tanto una cuestión de querer dedicarme a ello, sino de simple curiosidad; era algo que me apetecía aprender. Eso sí, vivir de esto sigue siendo muy díficil Solo la élite y quienes compiten en circuitos internacionales pueden hacerlo con cierta estabilidad. La diferencia es que ahora los jóvenes saben que esa posibilidad existe. Muy pocos lo consiguen, pero el camino está ahí, y poder vivir de tu pasión es algo increíble.

Después de tantos títulos, escenarios y años compitiendo al máximo nivel, ¿qué es lo que sigue haciéndole disfrutar de subirse a una tarima?

Al principio la motivación aparece sola porque todo es nuevo. Con el tiempo ocurre un poco como en cualquier relación: el enamoramiento inicial desaparece y ya has vivido casi todo. Has competido en los escenarios con los que soñabas, has ganado, has perdido… La ilusión sigue ahí, pero por primera vez tienes que trabajar para mantenerla.