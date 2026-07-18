El Palacio de Congresos de Zaragoza se llena de gallos: "El 'freestyle' está volviendo a resurgir"

Hay quienes dicen que el freestyle está en decadencia. Bastaba con acercarse esta tarde a las inmediaciones del Palacio de Congresos de Zaragoza para ponerlo en duda. Cientos de personas esperaban durante horas bajo un sol de justicia. La cola rodeaba el recinto. Y todo por un motivo: no perderse el Regional de Red Bull Batalla.

La capital aragonesa ha acogido esta tarde el segundo y último regional de la XXI edición de Red Bull Batalla, después de su paso por Almería. Sobre el escenario, 32 'MCs' han buscado una de las seis plazas que daban acceso a la Final Nacional, prevista para el próximo 6 de marzo en Tenerife. Las entradas, además, eran gratuitas.

Aunque las puertas no han abierto hasta las 18.00 horas, los más madrugadores han hecho cola desde las 10.45 para asegurarse el mejor sitio en el evento. El primero de la fila, Adrián Paredes, ha viajado desde Madrid con un objetivo muy claro: ver a Gazir en acción. "Llevo años siguiendo este tipo de competiciones, así que no me lo podía perder. Es verdad que antes concursaban nombres más grandes, como Bnet, pero me sigue gustando muchísimo", señala.

Y Adrián no ha sido el único que ha recorrido cientos de kilómetros para estar aquí. Barcelona, Pamplona, Bilbao o Valencia son solo algunas de las ciudades de origen de los asistentes. Entre ellos estaba Álvaro Gómez, que había viajado desde Valencia junto a sus amigos. Ni siquiera había empezado el certamen y ya tenía claro que el viaje había merecido la pena: "El freestyle está volviendo a resurgir. Nosotros hemos venido desde tan lejos porque en septiembre vamos a organizar un evento en el que participarán algunos de los referentes de la escena, como Chuty o Skone. Queríamos coger inspiración".

Pero en la cola no solo se ha esperado. También se ha hablado de 'freestyle'. Varios grupos de amigos repasaban algunas de las batallas más recordadas, debatían sobre quién llegaba en mejor momento y hacían sus pronósticos para la tarde. Porque, más allá de la competición, el Regional también ha sido un punto de encuentro para una comunidad que sigue muy viva.

El escenario del Regional en el Palacio de Congresos. / Laura Trives

No ha hecho falta escuchar demasiado para saber quiénes partían como favoritos. Gazir, Sara Socas y Mister Ego han sido los nombres que más se repetían entre los aficionados. Pero también había quien apostaba por el talento local. Alejandro Díaz lo tenía claro: "Es importantísimo que, ya que se celebra en Zaragoza, apoyemos a los que son de aquí. Por eso mi apuesta son Ander 2K y Zyko".

Entonces ha llegado el momento que todos esperaban. A las 18.00 de la tarde se han abierto las puertas del Palacio de Congresos. Pero la alegría ha durado poco. En cuestión de minutos, el aforo se ha completado y cientos de personas se han quedado fuera. Lejos de marcharse, muchos han decidido seguir esperando. Una hora después de que comenzara la competición, la cola seguía prácticamente igual de larga, pese a los 38 grados que marcaban los termómetros en Zaragoza.

Dentro, el ambiente ha sido completamente distinto. Cientos de 'fans' se han agolpado alrededor de la tarima, convertida en el centro de todas las miradas. Las luces de neón han teñido el recinto de rojo y azul. Y, de repente, han salido los dos primeros concursantes. Brazos arriba. Suena la base. Comienza la 'batalla'. Cada réplica ha desatado una reacción distinta por parte del público. Algunas han sido especialmente demoledoras, como las de Gazir, que desde su primera intervención ha dejado claro por qué era uno de los grandes favoritos del evento: "Sea donde sea yo me dejo el corazón, como en Zaragoza, en Europa o en Primera Federación".

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La realidad es que, mucho antes de que se diese la primera rima, la respuesta ya estaba en la cola. Puede que el 'freestyle' haya cambiado. Puede que sus cifras ya no sean las de hace unos años. Pero, mientras haya cientos de personas dispuestas a esperar durante horas bajo 38 grados para escuchar el primer bombo de una base, seguirá siendo difícil hablar de decadencia.